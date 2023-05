Nace el bebé de la primera mujer trasplantada de útero en España

Sin permiso de la ONT

El trasplante de útero a Tamara no ha estado exento de cierta polémica. Se hizo sin la autorización final de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Fuentes de la ONT explicaron que existe una comisión consultiva, cuyos acuerdos no son vinculantes, que pidió al Clinic algunas modificaciones en el proceso, que no se llevaron a cabo. Sí se efectuaron en el caso de la mujer canaria, de Mayra, que también se sometió a la intervención en el hospital barcelonés. Esta comisión de la ONT, en la que están representadas todas las comunidades autónomas, también puso reparos en su momento a los trasplantes de manos, pies y cara realizados por el conocido doctor Cavadas.