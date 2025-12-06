Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lotería Nacional en directo: premios y resultados del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución 2025
D. S.

Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

La Policía Nacional ha descartado la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género

Doménico Chiappe

Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:07

Comenta

Ella tenía 48 años y dos hijos de tres años. Este sábado se lanzó al vacío desde la décima planta del edificio donde vivía, después de cargar en brazos a los dos niños. Ella, que según los vecinos tenía delirios de persecución derivados de alguna enfermedad mental por confirmar, murió al estrellarse contra el pavimento.

Los dos niños sobrevivieron a la caída, pero se encuentran muy graves en el Hospital Universitario 12 de Octubre y el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús..

Sucedió a las nueve de la mañana en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. La primera hipótesis, que podría tratarse de un caso de violencia de género, fue descartada por la Policía Nacional, que se trasladó al lugar, en la calle Ricardo Ortiz. Tras el aviso de los vecinos llegaron también el Samur / Protección Civil y los bomberos, según publicó Emergencias Madrid en su cuenta de X.

La mujer, cuyo nombre no ha trascendido, era de nacionalidad española. Aunque al ser un intento de asesinato de los menores por parte de uno de los progenitores, el caso no se califica como violencia vicaria por ser la madre la autora de los hechos, y no el padre. Aún se desconoce la situación que tendría la mujer que se suicidó con una posible pareja o el padre de los niños.

La investigación del caso está en manos de la Policía Nacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por unas populares sopas de sobre a la venta en supermercados de Canarias
  2. 2 El futbolista canario Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  3. 3 Muere Juan Eduardo Rodríguez Suárez, entrenador de fútbol base en Gran Canaria
  4. 4 Detenido tras atrincherarse reteniendo a sus padres en su casa en Telde: «Si los policías entran, reviento una bombona de butano»
  5. 5 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  6. 6 Muere una niña de 13 años tras caerse de un edificio abandonado en Tenerife
  7. 7 «Lo apuñalé 10 veces, se me fue, me cegué», dijo a su ex tras intentar matar a su amigo por celos
  8. 8 Héctor Alemán sustituirá a Inmaculada Medina al frente del carnaval: «Vengo con muchas ganas»
  9. 9 Supermercados abiertos el 6 de diciembre en Canarias: horario de Hiperdino, Mercadona, Spar, Carrefour, Alcampo, Lidl
  10. 10 Todos los caminos en la UD apuntan a un mercado invernal con varias novedades

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves