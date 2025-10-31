Muere una joven de 20 años tras caer el coche en el que viajaba al puerto de Gandía La conductora del vehículo, dio positivo por consumo de drogas y no tenía carné de conducir, ha sido detenida por homicidio imprudente

Ignacio Cabanes Gandia Viernes, 31 de octubre 2025, 09:13 | Actualizado 11:57h.

Una víctima mortal confirmada y una investigación que sigue abierta aunque ya ha avanzado bastante sólo pocas horas después de haberse producido. La Guardia Civil ha detenido a la conductora de un vehículo que en la tarde de este jueves se precipitó al puerto de Gandia. Como consecuencia de este hecho, una joven de 20 años, de nacionalidad brasileña, al igual que la propia conductora, falleció y su cadáver fue rescatado poco después.

De este modo, la conductora del vehículo, que salió ilesa del accidente, está siendo investigada por un delito de homicidio imprudente. Además de carecer del carné de conducir, dio positivo por consumo de sustancias estupefacientes.

El accidente tuvo lugar en la tarde de este jueves en el puerto de Gandia y aún mantiene en shock a los testigos que vieron cómo un coche, según algunas fuentes, que circulaba a gran velocidad, se precipitó al agua. Una de las dos ocupantes pudo salir mientras que el cuerpo de la otra ocupante se rescató sin vida ya de noche cerrada, según relata las Provincias.

A lo largo de la mañana de este viernes está previsto que se investiguen las causas. Una de las hipótesis es la elevada velocidad, ya que el coche recorrió nueve metros de distancia antes de caer en el agua.

Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han localizado el cadáver de la joven, que pasadas las once de la noche ha sido rescatado del agua.El accidente se ha producido a las ocho de la tarde de este jueves cuando el vehículo en el que se encontraban dos chicas jóvenes ha caído al agua en la zona del aparcamiento situado junto al puerto de Gandia. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Gandia y de la Policía Nacional. Al no localizar a la segunda ocupante del vehículo se ha movilizado a los GEAS de la Guardia Civil.

En este suceso, el CICU, según han informado, movilizó una unidad del SAMU y una ambulancia convencional y se quedaron en preventivo, aunque finalmente no tuvieron que realizar asistencias al haber una persona fallecida y una persona ilesa.