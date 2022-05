El Gobierno no rebajará el IVA de los productos para la menstruación

El anteproyecto de nueva ley del aborto que el martes debatirá y aprobará el Consejo de Ministros no incluirá finalmente la reducción del IVA a los productos de higiene menstrual, como en un principio había incluido el Ministerio de Igualdad en su borrador. La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró en la Cadena SER, que el tratamiento fiscal para las compresas y tampones es uno de los asuntos pendientes que volverá a negociarse cuando se debatan los próximos Presupuestos Generales del Estado. «Es uno de los debes», declaró Montero, quien atribuyó el mantenimiento del 10% del IVA sobre estos artículos a la negativa del Ministerio de Hacienda.

El departamento que dirige María Jesús Montero negó este lunes que haya puesto objeciones a la medida, y adujo que el asunto nunca había sido tratado con Igualdad, pese a que es uno de los compromisos del pacto que ambos socios firmaron en 2019 para investir a Pedro Sánchez. Según fuentes cercanas a Hacienda, esta ley extiende derechos de la mujer, pero no es una ley tributaria.

No habrá IVA superreducido para los productos necesarios para la menstruación, algo que supone un coste de 30 millones de euros. Según la ministra, una parte de la población femenina no puede acceder a ellos. «Hay un 22% de mujeres que dicen que no pueden elegir lo que necesitan, o que no pueden pagarlos. Seguiremos buscando la fórmula, no obstante es una ley que da muchos pasos para que eso sea más fácil de conseguir», dijo Montero.

Como ya sugería la vicepresidenta Nadia Calviño, las prioridades del Gobierno en este momento estriban en mitigar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, reducir la inflación y reforzar el crecimiento.

Lo que sí reflejará el anteproyecto es la existencia de un permiso laboral específico y retribuido para que las mujeres que sufren menstruaciones muy dolorosas e incapacitantes puedan descansar esos días en sus casas. Según dijo Irene Montero, el borrador «está acabado» y listo para su remisión al Consejo de Ministros, después de intensas negociaciones entre los departamentos implicados, entre ellos Seguridad Social, Hacienda, Educación y Justicia.