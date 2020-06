Mente ‘ecocriminal’

Pero el dinero no es la única explicación. Lo aclara Jorge F. Orueta, uno de los responsables de la ONG ecologista SEO/BirdLife y coautor del gran ‘Estudio sobre el origen y las motivaciones de la criminalidad ambiental’: «La demanda de cuernos de rinoceronte o de escamas de pangolín es muy conocida por el público general. Pero pocos saben que los buitres en África están siendo diezmados por la superstición de pensar que sus cerebros otorgan clarividencia y, además, son víctimas de los furtivos, que matan a rinocerontes y elefantes y envenenan sus cadáveres y, por tanto, a los buitres, para que no los delaten con su vuelo».

Matar ruiseñores, que solo cantan y no hacen daño, es un acto malvado». Es una frase que la escritora Harper Lee puso en boca de Atticus Finch, el admirable abogado defensor protagonista de la novela ‘Matar a un ruiseñor’ y que sirve para introducir el tema de este reportaje, qué hay detrás de los crímenes cometidos contra el medio ambiente , ¿maldad, deseo de enriquecerse, venganzas, errores...? Cada año, con la llegada del calor, los informativos hablan de incendios forestales; en las últimas dos décadas se ha quemado un cuarto de la superficie de España; quizá por ello este tipo de delito medioambiental figura entre los más condenables para la población en nuestro país. Se sabe que más de la mitad son provocados, aunque pocas veces se localice al culpable. Y cada año el espectador desde su sofá se pregunta lo mismo ante la visión de árboles carbonizados, quizá lamentando la pérdida de vidas humanas, por no hablar de la de animales achicharrados, asfixiados: ¿Qué tipo de persona se echa al monte para quemarlo? ¿Cómo puede hacer algo así? Es difícil entender a un pirómano o a quien prende el fuego como venganza, como también comprender al que es capaz de matar a un rinoceronte para cortarle el cuerno, aunque este sea un caso claro de motivación económica; por un kilo, que se usará para remedios o pociones afrodisiacas, se llegan a pagar más de 50.000 euros.

Delito ‘masculino’

El macroestudio recopila 350 referencias de publicaciones científicas o informes técnicos, además de analizar 250 sentencias judiciales de España y Portugal en las dos últimas décadas. También presenta los resultados de una encuesta a 1.300 ciudadanos de ambos países para saber la percepción que la sociedad tiene de estos atentados contra ecosistemas, flora y fauna.

Los autores del informe hablaron con expertos investigadores (Policía, guardas forestales...), que en su mayoría coincidieron en señalar como muy importante la elaboración de perfiles de estas personas que incluyan datos biográficos y de estilo de vida, aspectos psicosociales del comportamiento y motivos. Todo para llegar a comprenderlos con el objetivo de capturarlos o prevenir estas conductas. Por ejemplo, en delitos contra la fauna –que en el 71% de los casos se cometen contra aves–, de las sentencias se extrae que son prácticamente en su totalidad cometidos por hombres con una media de 42 años.

En los crímenes contra la fauna, casi la totalidad de los delitos son cometidos por hombres, de 42 años de media

Si hablamos de caza ilegal tenemos a un «hombre de entre 46 y 55 años, nivel sociocultural medio bajo, que conoce la ley pero no la considera legítima, puede mostrarse desafiante y no se considera culpable». Si nos referimos a la venta ilegal de especies protegidas, el perfil cambia: «hombre de entre 36 y 45 años, nivel sociocultural medio, con conocimiento de la ley pero la considera ilegítima. Puede mostrarse extrovertido y desafiante». Y en el otro lado tendríamos a la persona que le compra esas especies: «Hombre de 40 a 60 años, nivel sociocultural alto, políticamente de derechas, que trabaja como comerciante de antigüedades, empresario, hostelero o es coleccionista. Se muestra confuso pero tiende a conocer la ley». En general, el perfil del delincuente ambiental es muy diferente al de otro tipo de crímenes: «Les cuesta distinguir el límite de la legalidad y cuando son conscientes no están de acuerdo».