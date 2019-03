La juventud está concienciada, pero suele ser poco activa, se queja Iraya Acosta (16 años). «Lo que pasa con los adolescentes es que compartimos esas cosas, nos indignamos, pero necesitamos movernos porque si solo nos quejamos no vamos a conseguir cambiar las cosas», dijo momentos antes de que se iniciara el recorrido. Todavía no era consciente de la gran movilización que protagonizaron.

«Hace siete meses Greta Thunberg se puso delante parlamento sueco y después dejó de ir a clase los viernes [ Friday for Future ]. Este pequeño acto ha motivado a millones de personas a seguir con el movimiento», explicó ayer María Hernández (14 años) una de las organizadoras de la manifestación .

Desbordaron todas las previsiones, incluidas las de la organización. 2.000 jóvenes, según las cifras de la Policía Local, se manifestaron ayer en la capital grancanaria para «salvar» el planeta. El cambio climático les preocupa y la clase política parece que no se lo toma en serio. «El futuro depende de nosotros», afirma María Jesús Ortega (14 años).

Sheila Pérez (17 años) también cree que hay que esforzarse más. «No se está haciendo mucho. La ONU ha dicho que no vamos a llegar a este paso. Es un grave problema porque es el mundo que le estamos dejando a los jóvenes y a los niños y hay que actuar ya», decía mientras su amiga asentía.

Friday for Future llegó «hace tres o cuatro meses a España», recuerda María Hernández, que también pertenece al movimiento Gran Canaria Climate Save, pero ayer fue un clamor en muchas ciudades del país. «El cambio climático está haciendo que los polos se estén derritiendo y eso está afectando a los animales que viven allí. La contaminación, en muchas ciudades como Madrid, está siendo muy importante y están pasando un montón de cosas más», denuncia Iraya Acosta.

María Jesús Ortega advierte de las consecuencias del cambio climático, que serán «muy graves». Y se muestra contundente ante los negacionistas: «Las cosas que no podemos ver se pueden negar, pero las cosas que están pasando delante de nosotros, esas cosas, son innegables y si lo niegas estás ciego». A Diana Blanco (15 años) le preocupa que lleguemos «al punto de no retorno», ese día en el que la Tierra no tenga futuro.