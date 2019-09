Cientos de miles de jóvenes reclaman frenar la crisis del clima

En Andalucía, unos 20.000 estudiantes de enseñanzas medias y universitarias se han manifestado durante la mañana, según datos del Sindicato de Estudiantes de Andalucía, que ha calificado la convocatoria de "tremendo éxito", ya que según su secretaria general, Ainoa Murcia, el seguimiento ha sido del 85% de media en centros de Secundaria, Bachillerato y FP. En cuanto a la participación del profesorado de Primaria, la Consejería de Educación y Deporte ha apuntado un 40% de docentes en Primaria y un 21% en Secundaria.

En Valencia, los estudiantes han salido a las calles con lemas como: "Nos enfrentamos a un punto de no retorno", "Se nos acaba el tiempo" o "punto de no retorno, irreversible". Durante la marcha de la mañana también portaban pancartas como 'El asfalto no se come', 'No es sequía, es saqueo'.

Una de las portavoces del Sindicato de Estudiantes de Valencia Marta Castillo explicó a Europa Press que en la actualidad existen dos tendencias en el movimiento ecologista, una, que defiende el capitalismo verde y otra, la suya que se definen como "anticapitalistas", ya que consideran que el capitalismo se está cargando el planeta, que las multinacionales son las responsables de los vertidos al mar, la expulsión de gases nocivos a la atmósfera, etc.".