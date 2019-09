Miles de jóvenes toman Nueva York contra el cambio climático

En la multitudinaria marcha, una de las mayores de los últimos años en la ciudad de los rascacielos, ha participado la activista sueca, Greta Thunberg, líder del movimiento climático juvenil, que no obstante ha preferido esta vez mantenerse en un segundo plano y dejar el protagonismo en la marcha a líderes americanas como Alexandria Villaseñor y Xiye Bastida.

Según Thunberg, que tomó la palabra en la clausura del evento, el número estimado de participantes superó los 250.000, mientras que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calculó la participación en al menos 60.000. El político acudió a la protesta.

En todo caso, una gran cantidad de personas desbordó en varias ocasiones a los numerosos policías que acompañaban la riada humana y que intentaban que no se desbordara, sobre todo en sus primeros pasos.

"No hay planeta B", "No a los combustibles Fósiles" o "Sé parte de la solución, no a la polución" eran algunos de los cientos de lemas que portaban los participantes para exigir acciones inmediatas a los líderes mundiales que el próximo lunes acudirán a la Cumbre del Clima de Naciones Unidas.

La protesta, acompañada de un día soleado, arrancó en la plaza Foley, y concluyó en el Battery Park, donde Thunberg tomó la palabra.

"Somos una ola de cambio. Juntos y unidos somos imparables. Así es el poder del pueblo (...) Haremos que los principales responsables de esta crisis respondan ante la justicia", dijo durante su intervención.

La activista Xiye Bastida, adolescente mexicana de 17 años, que encabezaba la marcha, aseguró a Efe que ha participado en la protesta "porque el cambio climático nos está afectando y está afectando a nuestro futuro".

"Si no hacemos algo ahora mismo, no sabemos qué va a pasar", dijo la estudiante, que este lunes participará junto a Greta en la Cumbre de Acción Climática de la ONU.