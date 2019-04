Canarias blinda su futuro frente a la invasión de especies exóticas

Pasear con una iguana sobre el hombro o mostrar un jardín con variedades de plantas a cual más desconocida está pasando de ser un esnobismo a casi un delito porque, a los animales y vegetales exóticos cuya tenencia el catálogo estatal de 2013 ya restringía en Canarias, se suman desde el 30 de marzo otras 48 especies susceptibles de causar daño a los frágiles hábitas del archipiélago.

Se trata de un listado de especies exóticas invasoras preocupantes para Canarias que está contenido en un Real Decreto aprobado por el Gobierno estatal a requerimiento de la Unión Europea, que en 2014 obligó a los estados miembros que contaran con regiones ultraperiféricas a adoptar esta precaución para evitar, dada su fragilidad, la pérdida futura de biodiversidad.

«Es un reglamento totalmente preventivo que busca que aquellas especies que aún no están en el medio natural no entren y, sobre todo, no se establezcan en las islas», explican los técnicos del Servicio de Biodivesidad del Gobierno de Canarias, Juan Luis Rodríguez y Elizabeth Ojeda.

Este blindaje contra la entrada de especies invasoras se abordó estudiando qué animales y plantas exóticas susceptibles de dañar la biodiversidad, los ecosistemas o incluso a las personas estaban entrando en las islas, bien a través de tiendas especializadas, bien por compras en internet. Ese análisis de riesgo se completo rastreando las especies invasoras que se han instalado en hábitats parecidos a los canarios, como las islas Galápagos, Hawái, zonas de Australia y Nueva Zelanda o el Mediterráneo. En el caso de las plantas es claro, explica Ojeda, «si tienen un comportamiento invasor en otras regiones similares a Canarias, aquí también podrían tenerlo».

Las 48 especies incluidas de la lista no podrán introducirse, ni mantenerse si ya están, criarse o transportarse dentro o fuera de las islas. Tampoco se pueden vender o comprar, intercambiar o facilitar su reproducción o cultivo y, por supuesto, no se pueden liberar en la naturaleza.

Las tiendas y los viveros, explica Rodríguez, están al tanto de esta normativa, que, en el caso de los animales, les da un año de prórroga para mantenerlos. Los particulares, por su parte, podrán tenerlos mientras vivan. «Lo que nunca hay que hacer -avisa el experto en biodiversidad- es liberar los animales en la naturaleza ni tirar los restos de plantas».