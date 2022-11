«La magia de cambiar la prótesis removible de quita y pon, por una inmediata fija en 24 horas»

Lunes, 21 noviembre 2022, 07:52

La clínica dental «Dr. Darío Castro – Dental Office», de Las Palmas de Gran Canaria, nos ofrece la posibilidad de cambiar los incómodos aparatos removibles de quita y pon de toda la vida; conocidos por todos coloquialmente como «dentaduras postizas» por prótesis inmediatas fijas en tan sólo 24 horas.

En este artículo contaremos con la inestimable ayuda del Doctor Darío Castro, especialista en Cirugía Oral e Implantología, Endodoncia y Ortodoncia COELP755, para conocer más sobre todas las ventajas de los implantes dentales o prótesis fijas frente a las removibles.

–Dr. Castro, díganos por qué una persona que tenga en la actualidad una prótesis removible, le convendría cambiar a una fija. ¿Cuál sería el beneficio que obtendría?

–Sin duda alguna su vida cambiaría radicalmente por muchos motivos.

En primer lugar por «NATURALIDAD». El paciente con implantes fijos tiene la misma sensación al hablar, sonreír, masticar, toser y estornudar que tenía con sus dientes naturales. Sin embargo, las prótesis removibles son menos naturales, más incómodas, se apoyan ganchos en dientes sanos que se ven afectados con el tiempo, se ha de retirar cada noche y nunca se ajustan por completo a la boca. Además interviene el factor «CONFIANZA»; ya que, sin duda la mejor apariencia mejora también la confianza del paciente. Se puede sonreír, hablar y masticar sin miedo a las oscilaciones de la dentadura postiza, que pueden provocar vergüenza y falta de confianza a la persona portadora.

Cabe también destacar que «MANTIENEN EL CRECIMIENTO DEL HUESO». Las encías se retraen y el hueso, merma. Esto hace que, con el tiempo, sea cada vez más complicado llevar las prótesis removibles. Los implantes dentales actúan del mismo modo que los dientes naturales, contribuyendo a la estimulación y el crecimiento del hueso.

Y por último y para mí lo más importante es que «MEJORAN EL SENTIDO DEL GUSTO Y DE LA MASTICACIÓN». En las prótesis completas del maxilar superior el paladar queda cubierto totalmente, produciendo una disminución del sentido del gusto. Las prótesis fijas e implantes, al no afectar al paladar, permiten saborear igual que con dientes naturales. Con implantes dentales y prótesis fijas, se pueden masticar una gran variedad de alimentos que no podrían tomarse con prótesis removibles, permitiendo llevar una dieta más sana, la función de la masticación es mejor con lo que las digestiones son más correctas.

Proceso de los implantes dentales de la paciente y su resultado.

–¿Nos podría comentar algún caso reciente de pacientes que hayan realizado el cambio de removible a fija en su Clínica Dental?

–Sí, en las fotografías del presente reportaje se puede evidenciar un caso de reciente aplicación a una paciente que llegó a nosotros desahuciada por otras clínicas para poderle resolver su problema; ya que, le habían indicado que en su caso no se podían poner implantes fijos inferiores. Se trataba de una señora que había estado gran parte de su vida con prótesis removibles en ambas arcadas y les ocasionaba consecuentemente muchos problemas de ajustes, de masticación, de sonrisa y multitud que se iban sumando de otra índole a esta patología. Su prótesis tenía más de 20 años y ya no era efectiva. Las bocas cambian, las encías se retraen y el hueso merma cuando no tiene la sujeción de dientes o implantes.

–Le he escuchado decir que este procedimiento se puede realizar en 24 horas. ¿Es magia?

–La verdad es que las personas que descubren, que con inmediatez, con apenas molestias e inflamaciones en muchos de los casos, sin injertos óseos y sin puntos de sutura en la realización de nuestra implantología basal sobre todo; se sorprenden y creen que es magia. Pero la conclusión real es que corresponde al desarrollo y preparación de muchos años de formación e investigación en el campo de la odontología moderna y cuyos frutos son recolectados hoy en día con resultados más que exitosos.

En este caso en particular le hemos realizado una solución de prótesis híbrida inferior definitiva en 24 horas, con implantes compresivos. Utilizamos para esta paciente en particular, prótesis personalizadas con altísima estética y que no dan apariencia de artificiales; es decir, una prótesis superior completa y la inferior híbrida fija en tan solo 24 horas, con resultados más que exitosos.

Proceso de los implantes dentales de la paciente y su resultado

