La UICN reconoce las contribuciones vitales de los acuarios y zoológicos a la conservación de la vida silvestre

La Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN ha realizado un comunicado para destacar y poner en valor la imprescindible tarea de los jardines botánicos, acuarios y zoológicos en su misión crítica de conservar los animales, hongos y plantas silvestres en todo el mundo. En Canarias, Loro Parque y Poema del Mar son los máximos exponentes de esta actividad de conservación.

En una era en la que el desarrollo de acciones eficientes de preservación es una necesidad acuciante, la CSS reconoce el papel fundamental que desempeñan estas instituciones en la encrucijada de los esfuerzos de conservación ex situ (en instituciones) e in situ( en los propios ecosistemas). Las diversas contribuciones de los centros zoológicos, acuarios y centros botánicos abarcan un espectro de actividades, que incluyen la genética aplicada, el comportamiento y la ciencia veterinaria, la reintroducción y translocación de la vida silvestre, la investigación, la educación, la participación comunitaria, el desarrollo de políticas y el fomento del acceso a experiencias basadas en la naturaleza.

La Declaración de Posición de la CSS de la UICN sobre el papel de los Jardines Botánicos, Acuarios y Zoológicos es el resultado de un extenso proceso de colaboración dirigido por Kris Vehrs, ex Director Ejecutivo de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA); Kira Mileham, Directora de Alianzas Estratégicas de SSC; Mayerlin Ramos, Coordinadora de Alianzas y Subvenciones de la SSC; y Jon Paul Rodríguez, Presidente de la CSS, la formulación de esta declaración involucró a grupos de trabajo dedicados compuestos por expertos de diversos sectores en el campo de la conservación de especies.

Jon Paul Rodríguez, presidente de la CSS explica la importancia de esta declaración: «Por un lado, reconocemos y celebramos los logros que demuestran la experiencia, el conocimiento y la inspiración necesarios para movilizarse para la acción y lograr rescatar a los animales, hongos y plantas del borde de la extinción. Por otro lado, invitamos a las instituciones que aún no han alcanzado el nivel de los líderes en el campo a considerar los medios para cumplir realmente con sus objetivos de conservación»

En un llamado a la acción, SSC alienta a todas las entidades, incluidas las agencias gubernamentales, a fomentar la colaboración con jardines botánicos, acuarios y zoológicos. Este esfuerzo colectivo, bajo el paraguas del Enfoque de Plan Único, ejemplifica el compromiso con una estrategia unificada para salvar a las especies del borde de la extinción.

Las especies pueden recuperarse

Desde esa perspectiva, Razan Al Mubarak, Presidenta de la UICN, también acogió la declaración de la CSS en la que se indicaba: «Nunca es demasiado tarde. Las especies pueden recuperarse en la naturaleza, si se les da la oportunidad en poblaciones cautivas bien gestionadas, como las mantenidas por zoológicos, jardines botánicos y acuarios».

El documento también incluye una justificación de la Declaración, junto con una lista de ejemplos de las funciones que los jardines botánicos, acuarios y zoológicos pueden cumplir, y cumplen, en la conservación de las especies silvestres. Esta declaración de posición de la CSS contribuye directamente a la aplicación de la Resolución WCC-2020-Res-079 sobre la vinculación de los esfuerzos in situ y ex situ para salvar especies amenazadas. También complementa posiciones similares adoptadas por la CITES y el CDB a través de la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales y a través de la referencia explícita a ex situ en la nueva Meta 4 del Marco Mundial para la Diversidad Biológica.

Acerca de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

La UICN es una Unión miembro compuesta por organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. Aprovecha la experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1.400 organizaciones miembros y las aportaciones de más de 15.000 expertos. La UICN es la autoridad mundial sobre el estado del mundo natural y las medidas necesarias para salvaguardarlo. www.iucn.org