Llaman a consultar a un técnico ante cualquier duda por el revestimiento de un edificio

El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) ha lanzado un comunicado en el que llama a cualquier persona que tenga dudas del revestimiento de su edificio a consultar a un técnico. Así lo ha hecho a raíz del incendio declarado en una edificación de Valencia que, por el momento, se ha cobrado la vida de 10 personas.

En este sentido, el COA hace alusión a la normativa que recoge la necesidad de asegurar una clase de reacción al fuego de los materiales contenidos en los sistemas constructivos: el Código de la Edificación (CTE), del año 2006.

Previamente, existían dos documentos que sirvieron de base para este Código: «la CPI (sobre condiciones de protección contra incendios) de 1991 y el de 1996, que contenían la mayor parte de las estipulaciones contempladas en el CTE de 2006» y que era «de obligado cumplimiento».

Si bien, en 2019 se produjo una revisión del CTE, en el que este pasó a especificar, claramente, que «el material de la fachada debe tener unas determinadas condiciones», aunque «de forma implícita, ya estaba en las ediciones anteriores». También, con esta revisión se «intenta controlar el efecto chimenea en las fachadas ventiladas en edificios en altura».

Ante esto, el Colegio recalca que «no se puede achacar a un material una determinada reacción al fuego», ya que se está señalando al poliuterano como responsable del incendio de Valencia.

«Hay muchos tipos de poliuretanos, no es un material prohibido, de hecho, y se puede trabajar con ellos para garantizar su resistencia al fuego. Lo importante es realizar, siempre, un ensayo en un laboratorio homologado que indique que el elemento constructivo tiene una determinada reacción y esté verificado que cumple la reglamentación. Es decir, no se puede hablar de un solo material, sino de un elemento constructivo formado por varias capas y el ensayo es el que permite conocer la reacción al fuego. Por lo tanto, no se puede demonizar ningún material específicamente, o un elemento constructivo», ponen de relieve desde el COE.

Por otra parte, enfatizan que «no todos los edificios se comportan igual» y que en el caso de Valencia coincidieron varios factores a tener en cuenta, como el tratarse de un edificio de gran altura residencial, unas condiciones meteorológicas excepcionales, con una temperatura alta y baja humead, y fuertes rachas de viento.

Por último, recuerdan que está en curso una investigación, por lo que instan a extremar la prudencia, evitando opiniones. «Hay que esperar las verificaciones de los peritos, que aportarán datos fehacientes», concluyen.