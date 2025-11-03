Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Presentación de la campaña para la Gran Recogida de Alimentos. Juan Carlos Alonso

Llamamiento a la «solidaridad» canaria: el Banco de Alimentos inicia su gran recogida

Las personas que lo deseen podrán donar comida o directamente dinero en diferentes cadenas del viernes 7 al domingo 9 de noviembre

Dánae Pérez Perdomo

Dánae Pérez Perdomo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:55

«O pago el alquiler o como». El vicepresidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, José Ramón Pablos, resume en apenas seis palabras la encrucijada a la que se enfrentan a diario muchas personas en Canarias y en el conjunto del país. Para ayudar a revertir esta situación, la entidad anunció este lunes la campaña Gran Recogida de Alimentos, que arranca este viernes 7 y se prolongará hasta el domingo del mismo mes, a nivel nacional. Pablos pone en valor el carácter «muy solidario» de la población canaria y la invita a que «aporte lo que buenamente pueda».

El vicepresidente aclara que el Banco de Alimentos atiende a 15.000 personas al mes solo en la provincia de Las Palmas, de las que entre 2.500 y 2.800 son menores de edad. Incide, también, en que el perfil de estas personas ha variado en los últimos años con el incremento de la inflación, con especial mención a los precios disparados de la vivienda, mientras los sueldos se mantienen inalterables. «Hace unos años, era gente que normalmente vivía en el umbral de la pobreza, ahora nos encontramos con personas que tienen trabajo, pero sus sueldos son tan pequeños que no pueden llegar», matiza.

Recuerda, además, que cerca del 32% de la población canaria se encuentra en situación de necesidad, según el informe Arope, que tiene en cuenta diferentes indicadores como son los ingresos, la carencia material y la dificultad para acceder a un empleo estable. Son casi seis puntos porcentuales por encima de la media nacional, que se sitúa en un 25,8%.

Las claves de la campaña

Sobre la campaña Gran Recogida de Alimentos, Pablos enfatiza que se desarrollará en diferentes cadenas, como son Mercadona, El Corte Inglés, Spar, Hiperdino, Carrefour, Alcampo, Bolaños,  Aldi, Lidl y Frigo Martel.

Las personas que deseen participar podrán hacerlo a través de diferentes vías, o bien donando dinero directamente en las cajas de cobro o alimentos. Las opciones varían en función de las empresas: «Hay cadenas como El Corte Inglés, Mercadona o Lidl que la donación es en caja, o sea, las personas van y a la hora de pagar su compra pueden hacer una donación a favor del Banco de Alimentos y nosotros, con ese crédito, compramos lo que necesitemos en cada momento».

Pablos especifica que los alimentos más propicios para las donaciones son los no perecederos y los que presenten una fecha de caducidad lejana «para que pueda llegar a las familias» en buen estado y la entidad tenga tiempo de «clasificar» los productos y proceder a su reparto.

Se necesitan, especialmente, «legumbres, pasta, arroz, leche, gofio, aceite o conservas en lata, ya sean vegetales, de pescado o carne, ya que tienen fechas de caducidad mucho más largas».

¿Cómo solicitar ayuda?

Las personas que presenten dificultades para alimentarse pueden optar a la ayuda del Banco de Alimentos de Las Palmas. Su vicepresidente, José Ramón Pablos, explica que, primero, deben dirigirse a los servicios sociales de sus ayuntamientos. Allí, el personal realizará un estudio para valorar la situación de la persona solicitante.

Si se constata la vulnerabilidad, expedirá una «carta de derivación», que el beneficiario o beneficiaria debe presentar en una entidad benéfica que esté acogida por el Banco de Alimentos. La organización benéfica será la encargada de facilitar la ayuda.

