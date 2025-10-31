Canarias no remonta: un año más sigue siendo la comunidad con peor calidad de vida Pese a subir 0,6 puntos el último año, las islas tienen el indicador más bajo, 99,38 | Ocio, carencias materiales y medio ambiente son los principales lastres

El mar alivia las malas condiciones de vida en aspectos materiales, de empleo o de posibilidades de ocio que sufren los isleños.

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 13:58 | Actualizado 14:14h.

Canarias es la comunidad con peor calidad de vida de España, pese a que desde 2022 los indicadores de salud, empleo y educación han mejorado un punto. Según el 'Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) 2024', publicado este viernes por el INE, las islas alcanzan en 2024 una puntuación de 99,38, frente a los 98,72 puntos registrados el año anterior. Sin embargo, el archipiélago mantiene los peores datos del país, donde la media nacional del indicador se situó en 101,47 puntos, frente a los 101,20 del ejercicio previo.

Solo las ciudades autónomas obtienen valores de calidad de vida inferiores a los de Canarias: 98,95 puntos en Melilla y 97,90 en Ceuta. Tras el archipiélago, las regiones con peores condiciones de vida son Andalucía (99,54) y Galicia (99,67).

Por el contrario, las comunidades con niveles más altos son Navarra (105,19), La Rioja (103,91) y el País Vasco (103,74).

Déficit de medios materiales, ocio y medio ambiente

El archipiélago registra los peores niveles en el indicador de condiciones materiales de vida, con 96,02 puntos, un valor que mejora en 1,3 puntos respecto a 2023. La siguiente comunidad con más carencias materiales es Andalucía (97,66).

También los canarios se sitúan entre los últimos en cuanto a ocio y relaciones sociales. Este indicador alcanzó en 2024 los 90,26 puntos, lo que supone un ligero descenso respecto al año anterior.

Los factores ambientales también figuran entre los peores de España: el entorno y el medioambiente de Canarias obtuvieron 98,20 puntos, frente a la media nacional de 102,03.

Además, el empleo sigue siendo una de las asignaturas pendientes del archipiélago, que presenta el segundo peor indicador del país, con 98,68 puntos, solo por encima de Extremadura (97,91).

En cuanto al sistema educativo, el estudio del INE sitúa a Canarias en las últimas posiciones, con 106,60 puntos, solo por delante de Castilla-La Mancha, Baleares y Murcia.

Respecto a la calidad de vida vinculada a la gobernanza y los derechos básicos, las islas ocupan la cuarta peor posición, por detrás de Galicia, País Vasco y Castilla y León. La puntuación del archipiélago en este aspecto es de 95,25 puntos, lejos de la media nacional (98,56).

Mejoras en salud, experiencia de vida y seguridad

Uno de los ámbitos en los que la calidad de vida ha mejorado es el de la salud. En 2024, Canarias registró un indicador de 102,95 puntos, tres más que el año anterior, lo que la acerca a la media nacional (103,29 puntos).

El ámbito en el que la población canaria presenta sus mejores resultados es el de experiencia general de vida, con 104,37 puntos frente a la media nacional de 102,70, aunque este indicador descendió levemente respecto a 2023.

Asimismo, Canarias destaca por su alto nivel de seguridad física y personal, situándose como la segunda comunidad con mejores valores, con 101,62 puntos, solo por debajo de Navarra (102,95).

Aumento generalizado

Al igual que en Canarias, la calidad de vida en el conjunto del Estado aumentó ligeramente en 2024.

Esta mejora se debió al aumento de las condiciones materiales de vida, trabajo, salud, educación, seguridad física y personal, entorno y medioambiente. Por el contrario, las dimensiones de ocio y relaciones sociales y experiencia general de vida empeoraron su puntuación respecto al año anterior.