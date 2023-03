Llamada a la participación del 8M: «Esta manifestación es clave»

La manifestación del próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es «clave» para la Red Feminista de Gran Canaria «porque es la primera en la que no vamos a tener restricciones y está muy cerca de una fecha electoral en la que se están removiendo otra vez nuestros derechos», señaló este jueves Nayra Marrero, una de las portavoces de la plataforma. Por eso, añadió, hacen una llamada a la participación de la ciudadanía con el lema 'Sin igualdad no hay futuro. Si nos cierran caminos abrimos veredas'. «Con este lema la Red Feminista de Gran Canaria quiere poner sobre la mesa que no vamos a dar ni un solo paso atrás. Estamos hartas de debates, de cuestionamientos, tenemos mucho por delante en la lucha feminista y vamos a ir a por ello de manera conjunta porque cuando decimos sin igualdad no hay futuro es que no hay futuro para la juventud, pero tampoco hay futuro para las mujeres mayores cuando hay una diferencia en los ingresos, que es trascendental, es mucho mayor que la de las mujeres empleadas que es de más de 2.000 euros. Tenemos que trabajar contra esas brechas, pero también contra la distancia que hay en el acceso a los espacios económicos, de responsabilidad y de poder. Las mujeres no podemos seguir estando en un segundo plano, no podemos seguir soportando las cargas del cuidado en exclusiva, es una trabajo que tenemos que hacer como sociedad, implicarnos todos y todas y esperamos que eso lo entienda la sociedad y que vuelva a las calles el 8 de marzo para luchar por la igualdad», abundó Marrero.

Lorena Ascanio, otra de las portavoces de la red, detalló que la manifestación saldrá a las 19.00 horas del parque de San Telmo, en la capital grancanaria, y tras recorrer la calle Rafael Cabrera girará hacia la plaza de Santa Ana, donde se leerá el manifiesto y se hará entrega de los «tradicionales» premios y antipremios. «Esperemos que se una muchísima gente porque para lograr la igualdad hace falta que la sociedad se implique en la lucha», dijo.

El premio colectivo Berta Cáceres de este año lo entregará la Red Feminista de Gran Canaria a la asociación Maresía, de Arucas «por su larga trayectoria» en la lucha por la igualdad, explicó Estefanía Medina Ojeda. Y «aunque todas las mujeres son merecedoras de un premio por su lucha continúa durante todos los días de cada año», añadió, el individual, el Simone de Beavour, será para la activista y técnica de proyectos de intervención social a Jennifer Galván, de Santa Lucía de Tirajana.