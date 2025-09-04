Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Listas de espera de discapacidad, en directo: los Cabildos analizan el decreto para acelerar su reconocimiento
Imagen de la sesión de la Comisión General de Cabildos celebrada el pasado mes de febrero.
Imagen de la sesión de la Comisión General de Cabildos celebrada el pasado mes de febrero. EFE/ Miguel Barreto

Listas de espera de discapacidad, en directo: los Cabildos analizan el decreto para acelerar su reconocimiento

Primera sesión de la Comisión General de Cabildos Insulares del curso político

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:05

La Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias se reúne por primera vez este curso político para analizar las soluciones propuestas para acelerar el reconocimiento del grado de discapidad de las personas.

Sobre la mesa, el proyecto de decreto ley aprobado por el Gobierno a finales de julio que tiene como objetivo reducir una lista de espera de 27.000 personas.

