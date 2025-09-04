Listas de espera de discapacidad, en directo: los Cabildos analizan el decreto para acelerar su reconocimiento Primera sesión de la Comisión General de Cabildos Insulares del curso político

Imagen de la sesión de la Comisión General de Cabildos celebrada el pasado mes de febrero.

Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:05 | Actualizado 13:12h.

La Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias se reúne por primera vez este curso político para analizar las soluciones propuestas para acelerar el reconocimiento del grado de discapidad de las personas.

Sobre la mesa, el proyecto de decreto ley aprobado por el Gobierno a finales de julio que tiene como objetivo reducir una lista de espera de 27.000 personas.

