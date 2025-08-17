Pequeño Valiente celebra que se priorice la discapacidad en menores con cáncer El decreto, vigente desde esta semana, determina de forma automática la incapacidad para niños y niñas diagnosticados con enfermedades graves

Imagen de archivo de una pasada edición de la carrera familiar Rainbow, en favor de Pequeño Valiente.

La Fundación Canaria Pequeño Valiente de Niños con Cáncer aplaude la entrada en vigor del nuevo decreto ley que regula los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en Canarias.

Esta medida agilizará los trámites para que los menores con patologías oncológicas y otras enfermedades graves obtengan el reconocimiento de la discapacidad tras el diagnóstico y accedan a las ayudas correspondientes.

La norma obliga a la administración canaria a reconocer, de forma automática, un mínimo de un 33% de discapacidad a los menores con patologías graves. Esta valoración inicial será revisada periódicamente y podrá modificarse según la evolución de la enfermedad y sus secuelas.

Con este decreto ley, Canarias recupera un instrumento normativo que aplicaba desde 2016 y que dejó de estar vigente en 2022 con la entrada en vigor de una nueva regulación de ámbito nacional.

«En 2016 logramos que, con el primer diagnóstico, se reconociera el 33% de discapacidad a los niños con cáncer. Antes, entraban en el mismo circuito de valoración que los adultos y esta se realizaba meses después de finalizar el tratamiento. Los niños deben ser valorados cuando presentan la discapacidad, no cuando ya están curados», comenta el presidente de Pequeño Valiente, José Jerez.

EN CONTEXTO Avance En 2016 se logró el reconocimiento automático del 33% de discapacidad para los menores con cáncer en Canarias

Retroceso Esta medida decayó en 2022 con la entrada de una nueva regulación de ámbito nacional

Nueva norma Un nuevo decreto reintroduce la medida y la extiende a los menores afectados por otras patologías graves

Desde 2022, la prioridad en la valoración de la discapacidad en la infancia con enfermedades graves solo se mantenía en los menores de entre 0 y 6 años. Por ello, la fundación acudió al Parlamento regional para solicitar una modificación del decreto, que se hizo efectiva el pasado martes con su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

«Este paso supone un logro importante para garantizar que los menores y sus familias reciban la atención, el apoyo y los recursos que necesitan sin demoras», afirmó Jerez.

Agradecidos y vigilantes

La fundación agradece que todos los partidos de la Cámara regional respaldaran la propuesta de modificar el decreto, presentada por el propio Jerez el 29 de noviembre ante la Comisión de Discapacidad del Parlamento canario, presidida por Ana Oramas.

Ahora, Pequeño Valiente estará vigilante para que la reducción del tiempo de espera en el reconocimiento de la discapacidad se cumpla, ya que actualmente el trámite tarda en resolverse entre uno y dos años, un plazo mayor o menor en función de cuál sea la isla donde reside solicitante.

Según informó el Ejecutivo regional a través de un comunicado, la principal novedad del nuevo decreto, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de julio, es que incluye un anexo con patologías susceptibles de determinar un grado de discapacidad automático del 33%, 65% o 75%. Con la solicitud y la acreditación de alguna de las patologías recogidas, se emitiría una valoración por informe, sin necesidad de que la persona sea evaluada presencialmente.

La Rainbow Family vuelve el 14 de septiembre

Una polvareda multicolor volverá a teñir el entorno de la calle de Triana el próximo 14 de septiembre, con la celebración de la carrera festiva Rainbow Familia Gran Canaria 2025 a beneficio de Pequeño Valiente. El evento solidario, más divertido que competitivo, comenzará a las 9.00 horas en la plaza Stagno de la capital grancanaria, si bien la primera carrera se iniciará a las 11.00 horas.

Hasta las 14.30 horas, habrá música, baile, talleres, hinchables y una zona de restauración para pasar una jornada en familia. Quienes deseen participar pueden inscribirse en la web rainbowfamily.es

Próximamente, la carrera se realizará en Tenerife. En Lanzarote la edición de este año tuvo lugar en enero.

