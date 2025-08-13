Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una plaza de aparcamiento reservada para una persona con discapacidad. C7

Canarias unifica la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida

La nueva identificación evitará los fraudes | Cerca de 30.000 personas disponen de este recurso en el archipiélago

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:36

Las personas con discapacidad y movilidad reducida de Canarias ya tienen disponible un nuevo modelo unificado y modernizado de la tarjeta de estacionamiento, según informó la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias a través de un comunicado

La directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, explicó que el nuevo diseño «evita los posibles fraudes» al incorporar una pegatina con holograma y un código QR que permite a las fuerzas de seguridad verificar su autenticidad y vigencia. Desde mayo, estas tarjetas se emiten tanto para nuevas solicitudes como para renovaciones, lo que, según Gutiérrez, «facilita el trabajo policial a la hora de detectar usos indebidos».

Datos, requisitos y alcance

Según cifras del propio departamento, en 2024 se emitieron 8.649 resoluciones de reconocimiento de discapacidad, de las que 3.287 (38%) daban derecho a la tarjeta de estacionamiento. En lo que va de 2025, el porcentaje ha aumentado hasta el 49,37%: de las 6.520 resoluciones dictadas, 3.219 cumplen los requisitos.

En la actualidad, alrededor de 29.000 personas en Canarias disponen de este distintivo, que habilita el uso de plazas y zonas de aparcamiento reservadas.

Pueden acceder a la tarjeta quienes tengan reconocida una discapacidad con movilidad reducida o una agudeza visual igual o inferior a 0,1 en el mejor ojo —con corrección— o un campo visual reducido a 10 grados o menos.

Noticias relacionadas

Canarias saldará una deuda histórica con la futura tarjeta de discapacidad

De la picaresca al delito: usan de forma fraudulenta la tarjeta para aparcar de personas con minusvalía

De la picaresca al delito: usan de forma fraudulenta la tarjeta para aparcar de personas con minusvalía

Publicidad

Top 50
  1. 1 La detenida por supuestamente acabar con la vida de Miguel en Ojos de Garza era una okupa y ya había estado en la cárcel
  2. 2 Conducción de riesgo en La Feria: hacían zigzag con la moto y esquivaron a varios peatones antes de caer
  3. 3 Pillan a un menor de edad conduciendo en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 El juez autoriza la entrada en el búnker ocupado del Confital para recuperarlo para uso público
  5. 5 Canarias se prepara para el espectacular eclipse de 2026: «Será un momento único»
  6. 6 Calor «inhumano» en el Insular y el HUC, con picos de 40 grados en oncología
  7. 7 El rescate del búnker ocupado del Confital permitirá recuperar las salinas
  8. 8 La ruta del bocata definitiva para este verano
  9. 9 La Policía Nacional detiene a una joven, a la que se le relacionan al menos, 12 delitos de estafa
  10. 10 La viñeta de Morgan de este miércoles 13 de agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias unifica la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida

Canarias unifica la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida