Canarias unifica la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida
La nueva identificación evitará los fraudes | Cerca de 30.000 personas disponen de este recurso en el archipiélago
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:36
Las personas con discapacidad y movilidad reducida de Canarias ya tienen disponible un nuevo modelo unificado y modernizado de la tarjeta de estacionamiento, según informó la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias a través de un comunicado
La directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, explicó que el nuevo diseño «evita los posibles fraudes» al incorporar una pegatina con holograma y un código QR que permite a las fuerzas de seguridad verificar su autenticidad y vigencia. Desde mayo, estas tarjetas se emiten tanto para nuevas solicitudes como para renovaciones, lo que, según Gutiérrez, «facilita el trabajo policial a la hora de detectar usos indebidos».
Datos, requisitos y alcance
Según cifras del propio departamento, en 2024 se emitieron 8.649 resoluciones de reconocimiento de discapacidad, de las que 3.287 (38%) daban derecho a la tarjeta de estacionamiento. En lo que va de 2025, el porcentaje ha aumentado hasta el 49,37%: de las 6.520 resoluciones dictadas, 3.219 cumplen los requisitos.
En la actualidad, alrededor de 29.000 personas en Canarias disponen de este distintivo, que habilita el uso de plazas y zonas de aparcamiento reservadas.
Pueden acceder a la tarjeta quienes tengan reconocida una discapacidad con movilidad reducida o una agudeza visual igual o inferior a 0,1 en el mejor ojo —con corrección— o un campo visual reducido a 10 grados o menos.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.