Canarias unifica la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida La nueva identificación evitará los fraudes | Cerca de 30.000 personas disponen de este recurso en el archipiélago

Imagen de una plaza de aparcamiento reservada para una persona con discapacidad.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:36

Las personas con discapacidad y movilidad reducida de Canarias ya tienen disponible un nuevo modelo unificado y modernizado de la tarjeta de estacionamiento, según informó la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias a través de un comunicado

La directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, explicó que el nuevo diseño «evita los posibles fraudes» al incorporar una pegatina con holograma y un código QR que permite a las fuerzas de seguridad verificar su autenticidad y vigencia. Desde mayo, estas tarjetas se emiten tanto para nuevas solicitudes como para renovaciones, lo que, según Gutiérrez, «facilita el trabajo policial a la hora de detectar usos indebidos».

Datos, requisitos y alcance

Según cifras del propio departamento, en 2024 se emitieron 8.649 resoluciones de reconocimiento de discapacidad, de las que 3.287 (38%) daban derecho a la tarjeta de estacionamiento. En lo que va de 2025, el porcentaje ha aumentado hasta el 49,37%: de las 6.520 resoluciones dictadas, 3.219 cumplen los requisitos.

En la actualidad, alrededor de 29.000 personas en Canarias disponen de este distintivo, que habilita el uso de plazas y zonas de aparcamiento reservadas.

Pueden acceder a la tarjeta quienes tengan reconocida una discapacidad con movilidad reducida o una agudeza visual igual o inferior a 0,1 en el mejor ojo —con corrección— o un campo visual reducido a 10 grados o menos.