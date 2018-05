Las víctimas de trata aumentan un 20% en dos años en Canarias

Através del proyecto Daniela, una iniciativa que nació hace ochos años de la mano de las Hermanas Oblatas en Gran Canaria, se ha detectado que en los últimos dos años se ha incrementado en un 20% las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Canarias pasando del 50% observado en 2016 al 70% actual, según alertó ayer Carmen García, la coordinadora del proyecto en Canarias, quien además, llamó la atención sobre el hecho de que cada vez las mujeres que se prostituyen «son más jóvenes, de 20 a 40 años», y llegan a las islas por sí solas engañadas por las mafias con una vida mejor desde Nigeria y Colombia, principalmente. La procedencia del 30% restante de las víctimas son españolas, concretó.

García hizo estas declaraciones en el marco de un encuentro que mantuvo con el viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, quien le hizo entrega de una ayuda de 60.000 euros provenientes del fondo destinado a la pobreza, y con el que el Ejecutivo quiere prolongar su colaboración en la labor que la institución religiosa desarrolla en las dos islas capitalinas en relación a la atención que ofrece a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, García recordó que el programa Daniela comenzó a andar en mayo de 2010 para apoyar a las mujeres víctimas de trata con fines sexuales, que ejercen la prostitución y que están en situación de exclusión social. Desde entonces su equipo de voluntariado ha atendido en el piso tutelado y en la casa de acogida de Gran Canaria a 189 mujeres, aunque son muchas más si se suman las que ayuda en Tenerife.

«Detrás de cada una de ellas hay una historia de violencia, de patriarcado, conflictos bélicos, de explotación sexual y de mucho dolor, una vivencias de las que cuesta mucho recuperarse por el daño psciológico, emocional y físico que se les ha ocasionado», aseguró Ángeles Segura, una de sus trabajadoras sociales más antiguas de Daniela, también presente en el encuentro con los medios de comunicación tras la reunión con el consejero.

Segura hizo hincapié en que los datos que manejan la Oblatas procede de años de investigación y de la información que les dan las víctimas que llega a la casa y, en este sentido, recalcó que la mafia trabaja con la trata de seres humanos en España porque «somos el tercer país del mundo donde más se consume la prostitución, después de Tailandia, que ocupa el primer lugar, y de Puerto Rico».

zonas empobrecidas. «Las mujeres son captadas por las mafias en lugares muy empobrecidos de países como ya dije antes como Nigeria y Colombia donde la vulnerabilidad es mucho mayor, pero en los últimos años también hemos atendido mujeres procedentes del Congo, China, Rumanía o Paraguay», enumeró la asistenta social. Además incidió en que estas redes operan en zonas turísticas como Baleares, Canarias y Levante, por las que van circulando estas mujeres víctimas de la explotación sexual porque «los cliente se cansan de ellas o para que no la detecten trabajando en el mismo sitio y así evitar llamar la atención de los cuerpos de seguridad».

La coordinadora del proyecto, por otro lado, explicó que el trabajo que desempeñan está principalmente en la calle, en los lugares donde se encuentran estas mujeres. «Vamos, les informamos de nuestra labor, le dejamos nuestra tarjeta para que sepan donde acudir si quieren ayuda», cuenta García. Muchas de las mujeres que han pasado por el piso y la casa nos conocieron «por el boca a boca», apuntó.

Por su parte, Francisco Candil, viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, reclamó a la sociedad que no «sea permisiva con los menores que sufren abuso sexual pero, tampoco, que viva con esa doble moral de mirar hacia el otro lado cuando una joven se prostituye a cambio de un móvil o por dinero» porque los datos, según dijo, apuntan a que «el 85% de los casos no se denuncia, más del 50% ocurre en el entorno familiar y el 70% no llega a juicio».