Las parejas de hecho de Las Palmas, registradas en Tenerife

El registro de pareja de hecho en la provincia de Las Palmas acumula un retraso de tres meses. La falta de personal fijo que gestione de manera regular las peticiones ha provocado que los solicitantes no reciban en tiempo y forma el documento acreditativo de las formalización de la unión de la pareja y que desde enero las tramitaciones solicitadas se gestionen desde el registro en Santa Cruz de Tenerife, todo ello a pesar que se trata de un procedimiento sencillo que únicamente conlleva la presentación de la documentación requerida y de su verificación para su inscripción en el registro.

Ascensión Toledo, directora de Transparencia del Gobierno de Canarias, señaló a este periódico que «al no tener personal provocó que el servicio fuera más lento y no pudiéramos resolver las solicitudes como quisiéramos y, por lo tanto, se han ido acumulando las peticiones con el consiguiente retraso de dos o tres meses». En esta misma línea, Toledo dijo no disponer de los datos que cuántas parejas de Las Palmas ha atendido en el registro de Santa Cruz puesto que se incorporó «al cargo hace relativamente hace poco y aún estaba poniéndose al día».

Sin embargo garantizó que el problema estará subsanado a lo largo de este mes de agosto al haberse asignado el registro a un técnico de otro departamento en la sede en la capital grancanaria. Toledo recordó que el registro de pareja de hecho es un servicio regional que se presta desde la comunidad autónoma y está duplicado en ambas provincias canarias.

En el caso de Las Palmas ocurrió que la persona encargada causó baja –por motivos que prefirió omitir– y provocó que toda la gestión se redistribuyera entre el resto del personal de la provincia de Santa Cruz», aclaró Toledo. «Hasta el momento las solicitudes se atienden desde Tenerife aunque la provincia de Las Palmas ya se dispone de un técnico de otra área que asumirá esta gestión en breve», insistió.

La directora de Transparencia del Gobierno de Canarias explicó que el procedimiento se inicia cuando la pareja interesada presenta la solicitud acompañada de la documentación que se requiere (inscripción constitución de Pareja de Hecho, declaraciones responsables y acreditación de convivencia. justificante del abono de las tasas, certificado expedido por Registro Civil respecto de cada solicitante sobre inexistencia de vínculo matrimonial y certificado de empadronamiento y en caso de descendencia común de los solicitantes el libro de familia ) y que se puede realizar de manera presencial o telemática. Esta información la revisa un técnico y si es correcta se verifica, se pasa a emitir resolución de la inscripción del registra y se notifica a los interesados.

El Gobierno dispone de tres meses para notificar la inscripción en el registro una vez presentada la solicitud de registro de pareja de hecho. «Si pasamos de tres meses se produce el silencio administrativo y siempre se resuelva a favor de los solicitantes y quedaría inscrito», agrego Toledo.

En el registro de parejas de hecho de Canarias pueden inscribirse aquellas personas que convivan en pareja de forma libre, pública y notoria, y estén vinculadas de forma estable, con independencia de su orientación sexual, con el que no solo tendrán reconocido el estatus como pareja sino los pactos económicos o personales suscritos entre ellas.