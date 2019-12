Las farmacias canarias acaban el año con falta de 280 medicamentos

Las farmacias canarias cerrarán el año con problemas de desabastecimiento de medicamentos. Alrededor de un grupo de 280 fármacos tienen actualmente problemas de suministro en las boticas, entre los que se encuentran ansiolíticos, antihipertensivos, antinflamatorios y antiácidos como son el Trankimazín, Adiro o el Almax, una situación que Fernando Guerra, secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, considera que se lleva meses sufriendo debido a diversos factores, en especial, a que los laboratorios tienen problemas para elaborar los principio activos.

No obstante, llama a la calma puesto que «en el 90% de los problemas de suministro tienen solución en la propia farmacia ya que en la mayoría de los casos existen sustitutos al medicamento recetado por un genérico», con lo que se evita que el paciente se vea obligado a volver a la consulta médica para que le prescriban una nueva receta, tal y como recomienda la propia Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios (CIMA). «Sí bien es cierto que en un porcentaje muy bajo, un 10%, los tratamientos y fármacos son únicos y no les podemos brindar una alternativa. Solamente el médico especialista debe modificarlo en función de la patología del paciente», matiza. «Se trata – explica Guerra– de problema que ya es casi estructural y cíclico que, afortunadamente, no conlleva un problema de salud público porque contamos con sustitutos para casi todos los medicamentos».

El caso anecdótico al término del año y que coincide con las fiestas navideñas es la falta de suministro de Almax Forte en las farmacias. «Son días de familia, amigos y sobre todo de copiosas comilonas que afectan al estómago. Y claro, muchas personas vienen buscando Almax, que es quizá el antiácido más conocido para remediar el malestar de los atracones propios de estas fechas», indica Guerra.

La agencia española de medicamentos comunicaba la semana pasada que había problemas de suministro de este medicamentos en sobres de 1,5 gramos tanto en las farmacias españolas como en el resto de los 70 países donde la farmacéutica catalana tiene presencia. Aunque se desconoce las razones exactas del desabastecimiento, la realidad es que las farmacias están teniendo problemas de suministro de este medicamento desde el 19 de diciembre y no está previsto que haya una reposición de este producto hasta, al menos, el 31 de diciembre, según afirma la propia agencia española de medicamentos.

En tiempo real. Los farmacéuticos canarios lleva tiempo trabajando para que los médicos conozcan en «tiempo real» la falta de medicamentos y puedan prescribir un tratamiento alternativo y así evitar el periplo de los pacientes por las oficinas de farmacia, que tenga que regresar a su consulta pero, sobre todo, que hagan acopio de fármacos en casa con los perjuicios que ello conlleva. El objetivo de esta medida es hacerles partícipes de la información que recoge semanalmente el Centro de Información sobre suministro de Medicamentos (Cismed) del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos a través de un servicio web, que se implantará en breve en las distintas comunidades autónomas. con este nuevo protocolo se «va un paso por delante» de la Agencia Española del Medicamento que, a través del Plan de Garantías de Abastecimiento 2019-2022, ofrece datos semestrales con medicamentos informados desde los laboratorios.