«La salida de la crisis ha producido un crac en la sociedad canaria»

— El informe es demoledor...

— Son resultados más comedidos que los que ha dado el Instituto Nacional de Estadística, que está dando alrededor de un 35% de exclusión social en Canarias. Nosotros damos seis puntos menos. Intentamos mirar la situación en la que haya tantos elementos en los que unos se compensan con otros. No es lo mismo tener una vivienda en propiedad y una pensión baja, que tener una casa alquilada y una pensión baja. O una circunstancia que se da en muchas ocasiones, que es tener un sueldo bajo y padecer una enfermedad que no está cubierta por el sistema de protección. Damos una cifra más cercana al fenómeno.

— Imagino que estos resultados en Canarias no les sorprenden...

— No es una sorpresa. Y no lo debería de ser tampoco para la clase política. Lo sorprendente es que alguien crea que como él sí que está viendo la recuperación los demás lo están viviendo con la misma intensidad. Hay que ser muy pedagógicos para explicar a la sociedad que no todo el mundo se ha visto beneficiado de la misma manera y que el modelo de recuperación que estamos teniendo lo que nos genera es una forma de participar en la sociedad tremendamente débil. Cuando ahora mismo los jóvenes van saltando de un contrato a otro, si es que lo tienen. Eso supone que no se puede poner en marcha un proyecto vital. O tiene un mal impacto en la demografía, porque es un proceso verdaderamente complejo.

— ¿Eso condena a determinadas generaciones a vivir siempre con una estabilidad a corto plazo?

— Totalmente. Y eso es algo que viene de lejos. En el año 2007, cuando teóricamente parecía que en esta país todo iba fenomenal poníamos encima de la mesa que había un 18% de exclusión social en el país y la gente no se lo creía porque no lo veía. Y a eso se suma un cierto grado de indiferencia en la población, cada vez miramos más a nosotros mismos y tendemos a culpabilizar sobre el otro lo que le está pasando. Y eso es tremendamente injusto.

— El informe habla de 250.000 personas que caerían en exclusión social en caso de una nueva recesión económica. ¿Estamos lo suficientemente alerta al respecto?

— Con la diferencia de que en esta ocasión no tenemos el colchón que había la otra vez. De hecho hay mucha gente transitando permanentemente en esa situación. Gente que está con multicontratos, con ingresos muy débiles, yendo del campo a la ciudad. Están siempre cruzando en esa línea. Y es un grupo de gente muy numeroso. En las grandes cifras ese gran grupo de 250.000 personas son las que primero van a caer. Y lo van a hacer en un grupo que está ahí aunque a veces se nos olvida. La construcción social de la realidad la hace la media de la población, que vive más o menos bien, y cree que lo importante es lo que les sucede a ellos. Pero hay que poner el dedo en ver lo grave que es la situación.