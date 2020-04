La otra crisis del coronavirus

Aun no había transcurrido una semana de cuarentena y ya se hablaba del ‘boom’ de crisis matrimoniales que provocaría el encierro por decreto. Transcurridas ya cinco, y con la perspectiva de pasar otras tres entre cuatro paredes, puede que la realidad que se viva en el seno de muchos hogares españoles no dé para ser muy optimistas. China, el triste espejo en el que nos miramos, ya ha confirmado los titulares más agoreros del principio: los divorcios se han disparado una vez que el país ha vuelto a la rutina. Hay lista de espera y largas colas en las oficinas donde se llevan a cabo estos trámites. En un día pueden llegar a tramitarse hasta 88 separaciones en un registro.

En España, el 60% de los matrimonios está divorciado en la actualidad. Según este dato, aportado por el abogado de familia Alberto García, «más de la mitad de los niños españoles tienen a sus padres separados». El Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que casi 100.000 parejas decidieron poner fin a su matrimonio en 2018 (el último año analizado). 95.254 divorcios y 4.098 separaciones hubo ese año. ¿Aumentará la cifra? Todos los expertos en asuntos de pareja creen que sí. La convivencia más estrecha no ayuda. Lo ven tras cada periodo vacacional. Y ese es voluntario, no forzado como el actual. Pero quizá no deba entenderse como causante directo.