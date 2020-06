La ONCE homenajea a los héroes del coronavirus

José Antonio López Mármol, delegado territorial de la ONCE en Canarias, y Miguel Ángel Déniz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en el Archipiélago, presentaron estos cupones e hicieron una entrega agradecida de una lámina de cada cupón de la serie a representantes de sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, agricultores, ganaderos, pescadores, transporte público, limpieza, mercados, supermercados, farmacias, voluntarios y grupo social ONCE, que han cuidado a los afectados y han permitido a la sociedad tener cubiertas sus necesidades básicas.