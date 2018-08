La ola de calor que afecta a la península apenas rozará Canarias

La primera ola de calor del verano está achicharrando desde este miércoles a buena parte de la península, pero no va a afectar a Canarias, donde sí subirán las temperaturas, pero no hasta los niveles que lo están haciendo ya en de Gibraltar hacia arriba, donde ya al mediodía se superaban los 40 grados en muchas zonas de Andalucía y Extremadura.

El episodio de altas temperaturas que sufrirán las islas a partir de este viernes será muy similar al de principios de julio, porque durará dos días y medio y porque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no espera que los termómetros superen los 35 grados.

Se trata de un episodio cálido y no de una ola de calor precisamente porque durará menos de tres días y porque la subida de las temperaturas no será generalizada en todo el archipiélago, sino que se registrará principalmente en las medianías de Gran Canaria y quizás en las de Tenerife, aunque la zona no será muy amplia, explicó el director del Centro Meteorológico Territorial en Canarias Occidental, Víctor Quintero.

Las temperaturas pueden subir en el interior de Gran Canaria hasta superar los 34 grados, el umbral establecido por Aemet para activar el aviso amarillo por calor, que es lo que con toda probabilidad, indicaba ayer Quintero, ocurrirá ya el sábado, cuando los termómetros alcancen estos niveles.

El régimen de vientos alisios predominante estos días, y que ha llegado incluso a dejar alguna precipitación débil en las vertientes norte de las islas de mayor altitud, se mantendrá hasta este viernes, cuando cambie la tendencia y los termómetros comiencen a subir.