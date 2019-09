«La mortalidad por cáncer de pulmón se dispara en mujeres»

— ¿Qué es el cáncer de pulmón?

— El cáncer supone un crecimiento y multiplicación descontrolados de las células de un tejido, que se vuelven anómalas y lo invaden todo, pudiendo además desplazarse, por vía sanguínea o linfática, hasta otros órganos. Cuando esto ocurre en los tejidos broncopulmonares hablamos de cáncer de pulmón. En la actualidad es el cáncer que causa más muertes en los países desarrollados. A nivel nacional, cada año se detectan más de 25.000 nuevos casos y la tendencia es al alza. Hace tan solo unos 15 años, era la primera causa de mortalidad por cáncer en los hombres pero estas cifras están disminuyendo, mientras que entre las mujeres, era la segunda causa tras el cáncer de mama y sin embargo en la actualidad, ya en muchos países, es la primera. Por todo ello, aprovechamos la Semana Europea del Cáncer de Pulmón que se celebra este mes para hacer una llamada de atención sobre ésta patología.

— ¿El tabaco es su única causa?

— No la única pero sí la más importante. Las cifras son incontestables. El 85-90% de los cánceres de pulmón se dan en fumadores y tan solo el restante 10-15% en no fumadores. Es una relación clara si pensamos que cada cigarrillo contiene más de 4.000 sustancias entre las que encontramos metales tóxicos, gases dañinos y en general muchas sustancias cancerígenas que no sólo inhala el fumador sino también los que se encuentran a su alrededor, sobre todo en el ámbito familiar (fumadores pasivos).

— ¿Es alta su tasa de mortalidad una vez aparece?

— Naturalmente depende de la situación al momento del diagnóstico. Diagnóstico precoz y posibilidades de tratamiento quirúrgico hacen su pronóstico mucho mejor. Diagnóstico tardío y otros tratamientos, ensombrecen el pronóstico. Dicho esto resulta obvio que nuestros esfuerzos van dirigidos a la detección y diagnóstico precoces y por tanto debemos recomendar a los fumadores que acudan al neumólogo, quien pondrá en marcha los protocolos de detección establecidos a nivel mundial.

— ¿Qué señales podrían alertar de su aparición?

— En muchos casos es totalmente asintomático o mejor dicho, no produce síntomas hasta bastante avanzado. Muchas veces supone tan solo un cambio en los síntomas habituales del tabaquismo como la tos, la flema o la disnea y otras veces presenta síntomas generales como malestar, pérdida de peso o cansancio, entre otros. En cualquier caso, la mejor opción es la prevención y dejar de fumar es la alternativa más segura y saludable a todos los niveles, ya que reduce de manera significativa el riesgo de desarrollar ésta patología así como de contraer otras enfermedades graves relacionadas con el tabaco.