La huelga de la igualdad

Hace hoy un año miles de mujeres salieron a las calles en España para reivindicar sus derechos y sus contribuciones a la vida en sociedad. Si nosotras paramos se para el mundo , fue el lema de una jornada en la que también se organizó la primera y exitosa huelga de mujeres en el país. 365 días después se han logrado pequeños avances, Pero, necesariamente, son insuficientes. «Dijimos que nadie podría mirar a otro lado frente a nuestras propuestas y nuestra centralidad en el mundo y lo conseguimos. Con la fuerza colectiva hemos ido abriendo espacios y consiguiendo algunos cambios, pero no todos ni para todas», señala el manifiesto de la Comisión 8M, órgano compuesto por asociaciones feministas de toda España y que llama, por segundo año consecutivo, a una huelga de mujeres de 24 horas reeditando el mismo lema que en 2018.

Partidos

Todos los grupos políticos se han unido a la reinvindicación de las mujeres: CC, NC, PSOE y Unidas Podemos. Ciudadanos, que quiere liderar el «feminismo liberal», no apoya la huelga pero sí la manifestación. Quien no solo no la apoya sino que la contraprograma son el PP y el partido de ultraderecha que lidera Santiago Abascal.

El presidente de los populares, Pablo Casado, se embarcó en un discurso plagado de errores comenzando por instar a la izquierda a «no penalizar la concordia» entre hombres y mujeres y no «dividir a la sociedad».

«Yo no quiero vivir en un país en el que se enfrente a mi hija y mi hijo, en el que se manifiesten las mujeres o haya colores o haya reivindicaciones de las mujeres y se contrapongan con las de sus compañeros a la otra mitad del mundo», afirmó Casado dando a entender falsamente que el feminismo es un movimiento de confrontación y no reivindicativo. Su feminismo, dijo Casado, es el de la «igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres» pero sin «colectivizar» por sexos, edad o religión, una expresión que no explicó. Casado también criticó el manifiesto del movimiento feminista porque, entre otras cosas, «habla de asignaturas sexuales para niños». En realidad se pide educación afectivo-sexual para que se fomenten las relaciones igualitarias.