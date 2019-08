La dificultad de desconectar en vacaciones

Las vacaciones de verano son la época del año más esperada por todos los españoles. Las palabras más repetidas a la hora de pensar en vacaciones son descanso y desconexión. Muchos de ellos lo afrontan como un reto ante la dificultad de olvidarse temporalmente de las responsabilidades del entorno laboral.

Consciente de la importancia que tiene descansar y evadirse del trabajo para poder continuar con la rutina de una manera sana y productiva, Adecco, empresa líder mundial en la gestión de los recursos humanos, ha realizado una encuesta a más de 700 trabajadores con el fin de analizar y poner cifras a todas aquellas personas que no desconectan del trabajo en vacaciones.

Según la III Encuesta Adecco sobre Desconectar del Trabajo en Vacaciones, son solo 6 de cada 10 encuestados los que aseguran en nuestro país que desconectan de sus funciones por completo, por lo que el 39,3% restante no lo consigue o, al menos, no todo lo que debería pues, dentro de este porcentaje, el 8,2% dice no desconectar en absoluto y el 31,1%, logra cierto nivel de desconexión, pero no el suficiente.

En palabras de Carlos Viladrich, director de Recursos Humanos del Grupo Adecco: «la tecnología es la gran aliada para compaginar la vida personal y profesional a través de medidas como el teletrabajo, horarios más flexibles y otras fórmulas parecidas, pero también, en algunos casos, nos hace dependientes de nuestro trabajo y nos impide desconectar completamente de nuestras tareas laborales incluso en periodos de descanso. Desde hace un año, el artículo 88 de la LOPD establece el derecho a la desconexión digital con el objetivo de garantizar el respeto a los tiempos de descanso, permisos y vacaciones, aunque los datos de la encuesta parecen contradecir el ejercicio de este derecho». Considera prioritario que se tome conciencia.