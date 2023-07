«En Kilómetros por Sonrisas con capaces de convertir la tragedia algo bueno»

«Kilómetros por Sonrisas es una asociación que convierte la tragedia en algo capaz de ayudar a los demás«. Así define Cipri Quintas, empresario, conferenciante y coach, a la entidad canaria que tiene como objetivo promover la ayuda y recolectar fondos para las familias con niños pacientes de cáncer y otras patologías.

Este jueves, a las 20.00 horas, dará una conferencia benéfica a favor de la asociación, la cuál asegura que tiene como objetivo «recordarle a la gente que haga uso de sus herramientas, esas que tiene a su alcance pero que no usan». Quintas se define como «fan de la oxitocina», la hormona de la felicidad. «He descubierto que provocar oxitocina es lo que más feliz me hace, tanto a los demás como a mí mismo y se produce a través de los te quiero, de los abrazos, de las sonrisas y de intentar sumar siempre».

Las personas que asistan a la conferencia no solo van a darle valor real a la asociación, puesto que todo lo recaudado va a ir a sus fondos, sino que «van a salir de allí recordados«. «Vamos a aprender a usar esas palabras que no usamos, los abrazos que guardamos, los te quiero que escondemos, las miradas honestas que no usamos, o las sonrisas que no lucimos. Y sobretodo van a tener la posibilidad de poder abrazar tanto emocional como fisicamente a su patrimonio», comenta Quintas.

Sobre Kilómetros por Sonrisas, este empresario asegura que es una idea «maravillosa». «A lo largo de nuestra vida tenemos tragedias y lo que hacemos es frustranos y quejarnos, mientras hay personas que se ponen al frente y dicen «aquí estoy yo voy a formar parte de la solución», asevera.

Venir, vivir y recordar

Cipri Quintas dedica gran parte de su tiempo a ser «sociosolidario. Para mí es fundamental ayudar a mejorar las habilidades sociales de las personas». Con una larga trayectoria profesional, Quintas posee varias empresas de ocio y restauración, así como fundaciones. En Canarias es patrón de la fundación Martínez y Hermanos.

Además, ha escrito dos libros que sirven para «relacionarte socialmente con éxito». El primero 'Networking con corazón', es una obra que «simplifica como tratando a las personas con corazón te va a ir bien». Y el segundo, 'SAWUBONA', que traducido al español significa «te veo, te siento, eres importante para mí. Este libro es muy importante porque los habitantes del sur de África se ponen la mano en el corázon, dicen esta frase porque saben que lo más importante lo tienen en frente», confirma.