El Juzgado prorroga 6 meses más la investigación del 'caso Yéremi' La autoridad judicial considera justificado continuar la instrucción, al haberse solicitado diligencias que todavía no han podido practicarse

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 11 de abril 2025, 12:53

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha acordado prorrogar seis meses más la investigación por la desaparición de Yéremi el 10 de marzo de 2007 en Vecindario (Santa Lucía de Tirajana, Las Palmas), al existir peticiones de práctica de diligencias por parte de la acusación particular personada en el caso que aún no se han resuelto y ante la naturaleza «compleja» de los hechos investigados.

El órgano judicial que investiga el caso (la competencia viene determinada por su anterior condición de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción) ha acordado ampliar nuevamente el plazo de investigación, tras la reapertura de las actuaciones en septiembre de 2021.

Esta reactivación del proceso se produjo a petición de la acusación particular personada en el proceso en nombre de la familia del desaparecido, después de que en octubre de 2017 el mismo juzgado acordara el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al no apreciar pruebas que permitieran «dirigir la causa contra persona o personas determinadas». En la actualidad, el Juzgado no dirige investigación contra ninguna persona por este caso.

El Juzgado recuerda que concurren motivos para acordar la prórroga de la instrucción de acuerdo con lo que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «en atención a que aún no ha sido posible resolver sobre las diligencias de investigación propuestas por la acusación particular (…) a lo que hemos de anudar la naturaleza compleja de los hechos investigados y que, en caso de que se acceda a practicarlas, es razonable considerar que pueda resultar la procedencia de acordar otras complementarias».