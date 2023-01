Ratifican la suspensión de seis meses a un Policía Nacional por trabajar como actor porno El demandante, que aseguraba que no cobraba y que no se identificaba como agente, argumentaba en su recurso que el perfil que abrió en redes sociales para publicitarse era privado y no abierto al público

Ser policía y actor porno al mismo tiempo es incompatible. Un agente de la Policía Nacional de Andalucía ha sido suspendido durante seis meses por compaginar su trabajo en el cuerpo con el de actor porno y perjudicar así la imagen de la institución policial. Así lo ha ratificado la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras desestimar el recurso presentado por el propio agente David V. R. después de haber sido sancionado conforme al Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía en noviembre de 2020.

El agente fue suspendido de sus funciones por incurrir en una falta «muy grave» al tener como segunda actividad la de actor porno sin haber solicitado previamente la compatibilidad. Así, el Tribunal confirma la sanción al funcionario no solo por el carácter remunerado de la actividad sino por «menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes, perjudicando la imagen de la institución policial». «Conduce al desprestigio de ésta y al deterioro de la imagen de profesionalidad y seriedad de esta institución», ratifica el TSJM.

El demandante, que aseguraba que no cobraba y que no se identificaba como Policía Nacional, argumentaba en su recurso que el perfil que abrió en redes sociales como actor porno era privado y no abierto al público y que sus derechos de imagen estaban cedidos a una productora. No obstante, el tribunal, en contra de lo alegado por el agente, considera que «existen fuertes indicios del cobro de cantidades por su actividad de actor pornográfico».

Aún así, el Tribunal Superior expone que el actor incluía su imagen al promocionar su actividad como actor, lo que permitió que fuera reconocido por sus compañeros o por el público en general. Es por lo que consideran justificado la intención del demandante de perseguir como actividad profesional privada la de actor pornográfico ofreciéndose en redes sociales -siendo reconocido por sus compañeros o por el público en general- publicitando su trabajo y proporcionando una cuenta de correo para las contrataciones.