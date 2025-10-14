Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El productor artístico José Luis Moreno. EP

El juez propone juzgar a José Luis Moreno por organización criminal y blanqueo

Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, procesa a 55 personas en el 'caso Titella', una red que se lucraba con estructuras societarias y financieras para engañar a terceros

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 14 de octubre 2025, 14:17

Comenta

El productor televisivo José Luis Moreno está más cerca del banquillo de los acusados. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar ... a un total de 55 personas, entre ellas al popular empresario, por formar parte supuestamente de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades maquilladas que, en su mayoría, carecían de actividad real y cuyo fin era «lucrarse de manera ilegítima».

