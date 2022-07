El juez no paraliza la eutanasia al pistolero de Tarragona Las víctimas reclamaban detener el proceso para que fuera juzgado

Un juzgado de Tarragona ha decidido no paralizar la eutanasia al vigilante de seguridad que el pasado 14 de diciembre irrumpió a tiros en la empresa donde trabajaba y más tarde se atrincheró en una masía y protagonizó un tiroteo de película con la Policía catalana.

En el suceso resultaron heridos tres empleados de la empresa de seguridad y dos agentes de los Mossos, durante su huida. En el tiroteo en la masía, Marin Eugen fue abatido y conducido en estado crítico en un helicóptero al hospital. De 46 años, sufre una lesión medular irreversible como consecuencia del impacto de una bala. Fue ingresado en un primer momento en el Valle de Hebrón de Barcelona y más tarde fue internado en prisión preventiva en el hospital penitenciario de Terrasa (Barcelona), donde solicitó la eutanasia. Según el equipo médico, reunía los requisitos para poder acabar con su vida de manera voluntaria.

En cambio, los dos mossos heridos en el intento de huida del pistolero recurrieron ante el juez la autorización de la eutanasia. Alegaron vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, reclaman que antes de morir sea juzgado por los delitos por los que se le acusa de tentativa de homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas. El juzgado 5 de Tarragona ha rechazado el recurso presentado por el abogado de los dos agentes y ha decidido que «no procede acordar el cese o la interrupción del proceso de la eutanasia».

La magistrada Sonia Zapater argumenta, en un auto del 6 de julio, que la ley que regula la eutanasia «no atribuye competencia alguna al juez instructor para decidir acerca del proceso de eutanasia». La decisión, remarca la jueza, «corresponde a los médicos» y a la Comisión de Garantía y Evaluación. «No existe ninguna previsión legal que permita a un juez instructor interferir en un proceso que está regulado en una ley orgánica en cuanto que afecta a derechos fundamentales», señala.

La magistrada entiende que podría producirse en este caso una «colisión de derechos fundamentales». Por un lado, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad y a la autonomía personal de quien decide poner fin a su vida, frente al «derecho a un juicio justo» por parte de las víctimas. La magistrada descarta no obstante este conflicto, no solo por la entidad de unos y otros derechos, sino por su «proximidad al núcleo del derecho a la vida». La jueza advierte además a las víctimas que el derecho a un juicio justo no debe interpretarse como un «derecho al castigo». «Se comprende la desazón de las víctimas, que podrían ver dificultado su proceso resarcitorio», admite.

El abogado de los dos agentes de los Mossos presentarán nuevos recursos y agotarán todas las instancias necesarias. Marin Eugen Sabau declará este lunes por primera vez en el hospital penitenciario de Terrassa. Exvigilante de seguridad y origen rumano, actuó por «rencor» hacia sus excompañeros por una cuestión laboral. Por sed de venganza, cogió su arsenal, se tomó la justicia por su mano y se lió a tiros contra sus antiguos compañeros de trabajo y luego se enfrentó atrincherado contra los Mossos, en una masía abandonada muy cerca de la capital tarraconense.

Ya había amenazado a sus exjefes con correos electrónicos, en los que adjuntaba fotos suyas muy armado. El pistolero estaba fuertemente armado y era my violento, según detalló el consejero de Interior. Pertenecía a un club de tiro, en Tarragona.