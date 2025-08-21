Invierten 17 millones en el servicio de ayuda a domicilio de cuatro islas Bienestar Social licita la contratación para Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera. El sistema de convenios con los cabildos «no ha resultado eficaz»

La Dirección General de Dependencia de la Consejería de Bienestar del Gobierno canario ha publicado el anuncio de licitación para la contratación del servicio de ayuda a domicilio dirigido a las personas en situación de dependencia y del servicio de supervisión y control de calidad de los servicios domiciliarios en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife, por un importe que asciende a 17 millones de euros.

Según explica en un comunicado la consejera del área, Candelaria Delgado, desde la Dirección General de Dependencia se constató la necesidad de tramitar el expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio en las citadas islas, «al constatarse que el modelo actual, a través de convenios de cooperación suscritos entre el Ejecutivo canario y los cabildos insulares, no ha resultado todo lo eficaz que debería».

«En este modelo», añade, «sucede que el servicio o bien no se ha desarrollado o bien se ha desarrollado de forma desigual, lo que, como resultado, da ciudadanos de primera y de segunda en función de la atención que se les ofrecía».

Ese es el motivo por el que «se ha optado por modificar el modelo de prestación con el fin de garantizar que el servicio llegue a la ciudadanía en situación de dependencia de estas islas en igualdad de condiciones y oportunidades». La consejera añade en la nota que «el Servicio de Ayuda a Domicilio constituye un servicio fundamental dentro del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia».

El anuncio de licitación se publicó el 1 de agosto y las empresas interesadas cuentan hasta el día 4 de septiembre para la presentación de ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La cantidad del contrato asciende a un total de 17.000.000 euros, 15.887.850,47 euros sin impuestos, dividida en dos lotes. E 1 'Servicio de ayuda a domicilio en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife, por un importe de 16.882.300 euros y el lote 2, el servicio de supervisión y control de calidad de los servicios domiciliarios en las cuatro islas, por una cuantía de 117.700 euros. El contrato tiene un plazo de vigencia de doce meses. El Servicio de Ayuda a Domicilio «ofrece a las personas en situación de dependencia o en riesgo de padecerla una ayuda que les permitirá atender las necesidades de su vida diaria, a la vez que ayuda a incrementar su autonomía, posibilitando la permanencia en su domicilio», añade la Consejería.