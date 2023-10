«La intervención no dura más de 50 minutos y el paciente hace vida normal de manera inmediata»

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La técnica venaseal se erige en el tratamiento más novedoso y efectivo para acabar con las varices. Mínimamente invasivo, permite al paciente volver a la actividad cotidiana de manera inmediata. En HPS somos pioneros en el tratamiento de la insuficiencia venosa con este procedimiento. El prestigioso doctor Betancor está especializado en el uso de Venaseal y con él conoceremos las ventajas de una técnica con bajo riesgo en pacientes mayores de 67 años.

–¿En qué consiste la técnica Venaseal?

–Se trata de una novedosa manera de tratar las varices, en concreto la insuficiencia de las venas safenas, responsables de más del 90% de los casos de insuficiencia venosa crónica. Consiste en la introducción, dentro de la vena a tratar, de un adhesivo médico que la sella y cierra provocando su desaparición. A través de una pequeña punción en la piel, se introduce un catéter en la vena safena con ayuda de la ecografía Doppler. Con un inyector se introduce una pequeña cantidad de adhesivo Venaseal, sellando la vena al instante con una ligera presión. Posteriormente, se retira el catéter y se aplica una tirita en el punto de punción. La vena adherida se fibrosa y es reabsorbida por el organismo en unos meses. La punción puede llevarse a cabo sin anestesia o con una mínima cantidad de anestésico local.

La empresa estadounidense Sapheon desarrolló una molécula específica para venas varicosas con una consistencia especial, que se adhiere firmemente a la pared de las venas, sellándolas. Se comercializa por Medtronic y desde el año 2011se utiliza en algunos países de Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Italia, Noruega y Letonia.

–¿Está indicada en todos los casos?

–Está indicado en los pacientes con insuficiencia venosa crónica, manifestado en forma de varices, hinchazón de miembros inferiores, oscurecimiento de los tobillos o úlceras varicosas. Definitivamente, la edad avanzada no es una restricción para el procedimiento.

–¿Por qué es revolucionario? ¿Qué lo diferencia de otros tratamientos?

–No es necesario utilizar vendajes compresivos, ni medias elásticas, aunque se recomiendan cuando se asocia alguna otra técnica al procedimiento. Se reincorpora inmediatamente a sus actividades diarias. El procedimiento no dura más que 30-50 minutos. VenaSeal es muy superior a los otros tratamientos no quirúrgicos, como el láser y la radiofrecuencia endovascular, ya que estos liberan calor, por lo que es necesario infiltrar grandes cantidades de anestesia local en varios puntos de la pierna y tienen riesgo de quemaduras, hematomas o lesiones de los nervios. Venaseal no produce inflamaciones, hematomas ni pigmentaciones. El tiempo de recuperación es mucho menor. Es superior también a la safenectomía, no requiere anestesia epidural, ingreso hospitalario ni incisiones en la ingle. No produce hematomas. No requiere baja laboral ni reposo. Es un adhesivo de solidificación lenta, al contrario que otras marcas que producen un secado rápido del mismo. Este detalle ofrece la ventaja al cirujano vascular de sellar zonas que aparentemente puedan quedar sin sellar, en la misma cirugía.

–¿Es definitivo?

–El adhesivo sella la vena al momento de entrar en contacto con la sangre y con una ligera presión de la mano del cirujano se adhieren las paredes de la vena haciendo desaparecer el flujo de sangre en el interior de la misma, desviándolo hacia venas sanas. La vena safena sellada se convierte en un cordón fibroso que desaparece con el tiempo. La desaparición de los síntomas es instantánea. La enfermedad venosa crónica es una patología de base hereditaria y con agravantes adquiridos. Dentro de las medidas preventivas tenemos la dieta saludable, realizar actividad física aeróbica, no permanecer de pie durante largos periodos de tiempo y llevar un seguimiento periódico por su angiólogo y cirujano vascular.

–¿Se puede realizar a cualquier edad?

–Una de las principales ventajas de esta técnica, al ser minimamente invasiva y con anestesia local, es su bajo riesgo en pacientes de más de 67 años. No tener que aplicar anestesia general ni locorregional supone la principal ventaja frente a otras técnicas y es una gran ayuda para la cura de pacientes añosos con ulceras venosas por insuficiencia de venas safenas, acelerando la cicatrización de las úlceras tras el sellado venoso con adhesivo Venaseal.

–¿Puede provocar complicaciones?

–Como toda técnica quirúrgica, no está exenta de posibles complicaciones. Aunque se trata de la técnica menos invasiva para el tratamiento de las varices, pueden contravenir ciertas complicaciones menores como hematomas, manchas pasajeras en la piel, infecciones leves o seromas. Dentro de las complicaciones, se encuentra la trombosis venosa. La formación de un coagulo en el interior de una vena profunda, complicación que se previene usando heparina en el postoperatorio durante 5-7 días. Venaseal es la técnica que menos complicaciones a corto y largo plazo reporta.

-¿Cuántos casos se han intervenido en HPS?

–En HPS fuimos pioneros en Canarias en realizar los dos primeros casos de cierre con Venaseal para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica a principios del 2017. Desde entonces, hemos completado más de 50 procedimientos de Venaseal cada año. HPS es el primer hospital privado que lo ofreció como parte de su armamentario terapéutico para las varices y el que más casos ha llevado a cabo en estos últimos 6 años. El tratamiento se realiza de manera ambulatoria, sin necesidad de ingresar en el hospital, se lleva a cabo en los quirófanos de cirugía menor ambulatoria y el paciente se va a casa al finalizar el procedimiento. La duración media es de 50 minutos. Solo hay que conocer con anterioridad el estado de coagulación del paciente con una analítica. La mayoría de los pacientes sienten poco o ningún dolor durante ni tras el tratamiento, otros retoman sus actividades diarias inmediatamente después de la intervención y los hay que prefieren llevar una vida tranquila durante 2-3 días. Actualmente, la Unidad de Cirugía Vascular de HPS implementa la técnica de sellado venoso con Venaseal junto a otro revolucionario procedimiento llamado esclerosis con microespuma Varixio. La conjunción de sellado de safena con Venaseal junto con esclerosis con espuma Varixio ofrece los resultados más eficaces y estéticos para la enfermedad venosa crónica.