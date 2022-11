El Insular reconoce el colapso de Urgencias y pide «disculpas» a pacientes y familiares

Los responsables del hospital Insular de Gran Canaria reconocen la saturación que sufre el Servicio de Urgencias del centro sanitario, donde un centenar de personas estaban este martes a la espera de ingresar en planta, muchas de las cuales están siendo atendidas en camillas distribuidas por los pasillos.

No obstante, pese a que esta situación se viene dando desde principios de noviembre y este tipo de episodios son cada vez más frecuentes, desde la gerencia del hospital se insiste en que el colapso del servicio es puntual y tiene unas causas muy concretas. «El servicio de Urgencias del Insular está sufriendo estos días un aumento de la presión asistencial por el incremento de pacientes con gripe, virus respiratorio y covid. A lo que se suma la alta ocupación hospitalaria por el incremento de la actividad quirúrgica y la atención de los pacientes con un proceso patológico agudo en planta», indicaron ayer desde el centro sanitario.

En este sentido, precisaron que durante los últimos diez días en Urgencias se ha recibido una cifra de 300 pacientes diarios que han acudido para recibir atención sanitaria, unos 90 más de lo que viene siendo la media diaria habitual.

Ante el incremento de pacientes en Urgencias, la dirección del centro activó su plan de contingencia, de modo que ha realizado un refuerzo de los recursos humanos en todos los turnos. Además, desde Sanidad recuerdan que el centro habilitó a principios de este año una planta con veinte camas con el fin de ampliar la capacidad de ingreso y activó en mayo un sistema complementario de información por SMS para mantener el contacto con los familiares o acompañantes de los pacientes.

«A pesar de la alta presión asistencial, el centro trabaja diariamente para dar altas y así aliviar la situación, en la medida de lo posible, pero hay que tener en cuenta que la capacidad de ingreso se ve disminuida ya que el centro tiene ocupadas 74 camas con pacientes que tienen el alta médica», reconocen los responsables hospitalarios. Estos pacientes, que no requieren atención hospitalaria sino sociosanitaria, han sido dados de alta pero no pueden volver a sus domicilios y no disponen de plazas en residencias sociosanitarias.

En un comunicado, desde la Consejería de Sanidad aseguran que la situación que atraviesa el centro ha obligado a la dirección del hospital a trabajar «con la colaboración de todos los servicios, para mejorar los circuitos de ingreso desde el área de Urgencias».

En este sentido, la Gerencia del complejo hospitalario, puesto que ocupa Alejandra Torres, « agradece la labor de todos los profesionales y pide disculpas por la espera de los familiares y pacientes en estas circunstancias».

Problema añejo

Hace poco más un año, una veintena de facultativos de Urgencias del Insular firmaron una carta donde alertaban a la Gerencia de que el servicio atravesaba una situación límite, con los pasillos y boxes atestados de pacientes y con el personal saturado por la carga asistencial y la falta de medios.

En esa misiva, denunciaban la situación al no poder «atender con dignidad a los pacientes y al verse comprometida la seguridad clínica en el servicio».

Además, recordaban que llevaban años aguantando esta penosa situación lo que había motivado la renuncia de «36 médicos adjuntos» y que la masificación comprometía seriamente la privacidad y la dignidad de los enfermos atendidos en los pasillos.

El servicio de Enfermería de Urgencias emprendió en mayo una campaña con el lema #pasilloscero para visibilizar la grave situación que sufren personal y pacientes y buscar el apoyo de la sociedad canaria. Sin embargo, el problema persiste.

Este martes Antonia Rosa Martel denunciaba que su padre de 88 años llevaba cinco días en una camilla a la espera de ingreso y sin visitas.