Implantes de calidad desde el primer día

Las técnicas de implantología en Odontología han avanzado muchísimo, pero sigue existiendo el inconveniente de que los implantes definitivos no pueden colocarse de forma inmediata pues el tejido que va a recibirlo necesita un período de cicatrización y osteointegración que puede tardar unas 12 semanas (unos tres meses). Mientras tanto suele colocarse un «implante provisional», una pieza que sustituye a la ausente, pero que no es fija.

Sin embargo, es posible que el paciente salga de la consulta con una prótesis provisional de carga inmediata, esto es, una corona provisional, hasta que se pueda colocar la definitiva, de alta calidad y fija, explica el doctor Luis Poggio, especialista en Odontología del espacio de medicina estética, odontología y bienestar IKIGAI by Hospitales San Roque.

«A nivel técnico es más complicado, pero el paciente sale de la consulta con una prótesis provisional de calidad que le ahorra, por un lado, estar edéntulo, esto es, sin una o varias piezas dentales, y, por otro, los inconvenientes de una corona provisional removible», afirma el especialista.

Antes de extraer la pieza a sustituir se realiza un estudio para elaborar la corona provisional fija de carga inmediata con lo que tras la intervención el paciente recupera la funcionalidad de su boca a la espera de la prótesis definitiva. «Es una solución muy estética», explica el doctor Poggio, además de «funcional» y mucho más «cómoda» para los pacientes.

Los implantes de carga inmediata son un tratamiento novedoso, pero no pueden indicarse de forma general: «Depende de lo que nos indique el estudio previo», señala el odontólogo, que recuerda que se desaconseja en pacientes con patologías dentales previas. «Nadie lo dice, pero no es para todo el mundo. No podemos implantarlos en todos los casos, depende de lo que nos indique el estudio previo», señala el odontólogo que recuerda que se desaconseja en pacientes con patologías dentales previas.

Una vez que los tejidos de la boca sanen por completo, normalmente entre 10 y 12 semanas después de la intervención, se retira la corona provisional fija y se sustituye por la definitiva sin que el paciente note funcionalmente ningún cambio pues ya se ha adaptado a la nueva pieza gracias a la corona de carga inmediata, explica el especialista de IKIGAI.

