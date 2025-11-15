La Red Feminista denuncia la «inacción» del Gobierno canario en igualdad y exige el cese de Candelaria Delgado También pide la destitución de la directora del ICI, Ana Brito, y recuerda la inactividad de esta entidad en la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, denunciada desde hace meses

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:59 Comenta Compartir

La Red Feminista de Gran Canaria exigió este sábado el cese inminente de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y de la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito, por su «inacción» en materia de igualdad y respuesta contra la violencia machista. El colectivo denunció la situación en una rueda de prensa, con el apoyo del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife.

Las feministas solicitaron una reunión urgente con el presidente canario, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manuel Domínguez, para «abordar los inadmisibles datos» que sitúan a Canarias como una de las autonomías «con la tasa más alta de mujeres víctimas de violencia de género del Estado», cuando, en paralelo, la gestión de las políticas de igualdad y de respuesta contra la violencia por parte del Ejecutivo autonómico está «prácticamente paralizada».

Recordadron en una nota que asociaciones y profesionales en materia de igualdad llevan meses denunciando la inactividad del ICI con respecto a la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, mientras su responsable última, la consejera Candelaria Delgado, negaba la mayor en declaraciones públicas y en sede parlamentaria.

El colectivo feminista reparó en que, finalmente, las entidades y profesionales que trabajan para dar respuesta a la violencia contra las mujeres solo tendrán cuatro semanas para ejecutar unos fondos pensados para trabajar durante todo el año, según figura en la orden de pago emitida esta misma semana.

Sobre el «bloqueo» de estos fondos por parte del ICI, matizaron que de los 10 millones de euros que destina el Ministerio de Igualdad a Canarias, el Instituto «no ha invertido ni un solo euro a mitad de noviembre».

Como consecuencia, agregaron, no se podrán impulsar numerosos proyectos, como investigaciones sobre la violencia machista en el entorno digital o jornadas para abordar el efecto de la pornografía en la infancia y la juventud.

Señalaron a este respecto que el Ministerio de Igualdad condiciona los presupuestos futuros a la capacidad de ejecución de las comunidades, por lo que la caída de proyectos en 2025 asfixiará a futuro toda una red de proyectos, líneas de trabajo y ayudas a las víctimas que ha tardado décadas en consolidarse y que requiere de mayores recursos y estabilidad.

«La violencia contra las mujeres no se elimina con una mano de pintura, sino con un trabajo sistemático, organizado y coordinado en materia de igualdad, que desmonte los mitos y prejuicios sociales que permean desde la infancia, desplegando planes integrales de detección precoz de la violencia en espacios como la sanidad o los entornos profesionales, y con medidas estables de atención y recuperación de mujeres víctimas de violencia de género», enfatizaron las portavoces de la red.

Por otro lado, pusieron el foco en la gestión de la actual Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, «a la que no se le conocen actividades ni agenda pública». «En igualdad el Gobierno de Canarias ha colocado a personas sin formación ni trayectoria en la materia, sin interlocución real con el movimiento feminista, como es el caso del actual viceconsejero de igualdad y diversidad, Juan Martínez Doreste», motivo por el que les «urge» sentarse con Clavijo.

Además, la Red Feminista de Gran Canaria presentó una serie de medidas, como un plan autonómico de contingencia contra la violencia machista y por la igualdad, que incluya un incremento de recursos humanos y materiales para dar servicios sostenidos en el tiempo a las mujeres víctimas de violencia, así como que les lleguen los recursos de manera más ágil, coordinación real con ayuntamientos, cabildos y tejido asociativo feminista y mecanismos claros de evaluación.

«Sólo revertiremos la situación si la respuesta contra la violencia de género es una prioridad política y se aborda con una estrategia transversal que implique de manera efectiva a Educación, Sanidad, Justicia y Servicios Sociales, entre otros. Necesitamos personal formado en todas esas áreas, que ayude en la detección precoz de las víctimas y que atienda sus necesidades. Las vidas de las mujeres no pueden seguir esperando», insistieron.