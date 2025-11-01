Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tribuna libre

Un año perdido en la lucha contra la violencia machista

Si este Gobierno de CC-PP y la señora Delgado no garantizan la ejecución de estos fondos, 2025 pasará a la historia de la agenda de la igualdad y la lucha contra la violencia machista como un año perdido por su negligente gestión política

Elena Máñez

Vicesecretaria portavoz del PSOE Canarias y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:43

La no ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género no es una mera cuestión administrativa, supone cerrar de un ... portazo una ventana vital de oportunidades para transformar la realidad social y la de las personas que participan en los distintos proyectos que se desarrollan bajo este Pacto. Son cientos de mujeres, hombres, adolescentes que dependen de programas que venían funcionando en años anteriores y que este año 2025 no se van a poner en marcha por la incapacidad de gestión del Gobierno de CC-PP. En Canarias, con la alta prevalencia de la violencia machista, la parálisis de estos fondos no es un simple retraso burocrático, es una grave irresponsabilidad política con graves consecuencias para las tan necesarias política de atención, prevención y sensibilización frente a la violencia de género.

