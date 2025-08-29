Denuncian el bloqueo de los fondos contra la violencia machista en Canarias Organizaciones sociales y profesionales se quejan de la «gestión irresponsable» del Gobierno canario en materia de igualdad

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 29 de agosto 2025, 18:43

Distintas organizaciones sociales y profesionales del archipiélago que llevan años desarrollando proyectos para fomentar la igualdad y hacer frente a la violencia de género han denunciado la «gestión irresponsable e ineficaz» del Gobierno de Canarias y del Instituto Canario de Igualdad (ICI) en relación con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Según señalan a través de un manifiesto, suscrito por la Red Feminista de Gran Canaria y la Red en Defensa de los Servicios Sociales Públicos de Canarias (Redesscan), entre otros colectivos, a pesar de que los recursos fueron aprobados y garantizados por acuerdo estatal, los proyectos para promover la igualdad y luchar contra la violencia machista siguen sin ejecutarse en el archipiélago. Además, recuerdan que cada euro no invertido deberá devolverse al Gobierno central.

En 2025, el Ejecutivo canario celebró la concesión de 10,5 millones de euros destinados a la lucha contra la violencia machista. Sin embargo, las organizaciones recuerdan que el dinero debe traducirse en programas reales de atención a víctimas y de prevención de la violencia. «Mientras los fondos permanecen bloqueados, la violencia machista no cesa», advierten.

El retraso, aseguran, va más allá de un problema administrativo: se traduce en desprotección directa para las mujeres y en un impacto social en toda Canarias. Cada día sin ejecutar los fondos, sostienen, es un día perdido para campañas de sensibilización, programas educativos y proyectos de intervención.

Las cifras muestran la urgencia. Solo en junio y julio de 2025, las llamadas de emergencia por violencia machista aumentaron un 14% y un 16% respecto al año anterior. «La violencia de género no espera a que las administraciones gestionen sus tiempos», subrayan las entidades.

Compromiso obviado

La polémica se agrava tras el incumplimiento del compromiso inicial del Instituto Canario de Igualdad de permitir la presentación de proyectos bianuales.

Muchas asociaciones trabajaron en esa línea, pero la propuesta fue finalmente rechazada sin explicaciones. Ahora, los colectivos denuncian que se pretende ejecutar en apenas cuatro meses proyectos diseñados para desplegarse en dos años. «¿De qué sirve exigir en tres meses lo que estaba planificado para más de doce? La calidad y el alcance quedarán devastados», señalan.

Un problema acuciante y crónico

Los colectivos recuerdan que la violencia machista exige estabilidad y continuidad. No basta con medidas urgentes ni proyectos exprés. El acuerdo aprobado en Tenerife en 2022 para garantizar la permanencia de las políticas derivadas del Pacto de Estado 2023-2027 establecía precisamente esa línea de trabajo: compromiso institucional y colaboración.

«Cada euro no ejecutado es una oportunidad perdida para prevenir un asesinato o sembrar una cultura de respeto entre los jóvenes», recalcan. Y advierten de un contexto especialmente preocupante, marcado por el auge de la llamada 'machosfera' y los discursos 'incel' –movimiento de hombres célibes que expresan con agresividad su frustación hacia las mujeres– que alimentan la violencia, especialmente entre la juventud.

Responsabilidad y explicaciones

Las organizaciones exigen una explicación pública inmediata por parte de la directora del ICI y de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias; además de la ejecución sin dilaciones de los fondos del Pacto de Estado, evitando su devolución, así como la ampliación de los plazos de ejecución de manera bianual, como permite el marco normativo.

También reclaman un compromiso político firme para garantizar, en próximos ejercicios, una gestión responsable, transparente y ajustada a los plazos reales. «La igualdad no se reclama: se defiende, se financia y se ejecuta. Sin excusas», concluyen.