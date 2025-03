Mujeres en la política: «Se nos exige mucho más»

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

El techo de cristal que impide a las mujeres acceder a puestos relevantes sigue muy presente incluso en la política. Se van «rompiendo barreras», pero a base de mucho esfuerzo y de «sacrificio». De hecho, coinciden tres reconocidas políticas de las islas, Astrid Pérez, presidenta de la Cámara regional, Rosa Dávila, primera mujer al frente del Cabildo de Tenerife y Lola Padrón, la primera mujer que dirige la Diputación del Común, a las mujeres «se nos exige mucho más».

La paridad legal se alcanza cuando la representación de las mujeres llega, al menos, al 40% del área que se analice. Y ahí se encuentra los altos cargos del Ejecutivo canario, seis consejeros y seis consejeras presidido por Fernando Clavijo. La letra pequeña, sin embargo, es que tanto la presidencia como la vicepresidencia son masculinas y según se avanza en el organigrama administrativo la paridad se va difuminando. Así lo denunciaba hace dos años el primero informe sobre la brecha de género en la Administración Pública canaria que realizó la Adjuntía de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera. En el 34,48% de los órganos colegiados no hay una participación equitativa entre mujeres y hombres. Esto es, de los 380 organismos que se analizaron 131 «incumplen», señalaba el informe.

34,48% Son los órganos colegiados de la Administración pública en los que no hay una participación equitativa entre mujeres y hombres.

7,7% se corresponde con las 11 mujeres que han presidido una corporación insular en Canarias frente a los 143 hombres. Ejecutivo regional nunca ha estado presidido por una mujer.

En los cargos políticos electos esta brecha debería ser menor no solo por estética, dado que representa a la ciudadanía local, regional o nacional, sino por la existencia de las llamadas «listas cremallera» que obligan a los partidos a alternar a mujeres y hombres en sus planchas electorales.

«La política es bastante machista. A ellos el talento se les presume, nosotras tenemos que demostrarlo» Astrid Pérez Presidenta del Parlamento de Canarias

Aún así, afirma Astrid Pérez, segunda presidenta del Parlamento de Canarias tras Carolina Darias, «la política es bastante machista». Además, añade, «tenemos que demostrar mucho más que valemos. A ellos el talento se les presume, a las mujeres se nos exige mucho más».

Los cabildos de las islas «han tenido en sus más de 100 años de historia 143 hombres al frente y solo 11 mujeres, un 7,7%», destaca Rosa Dávila, primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife. Dávila coincide con Pérez en las dificultades añadidas por ser mujer. «Afortunadamente, hemos roto techos de cristal porque el talento no tiene género. Pero sigue habiendo desafíos en Canarias y en cualquier parte del mundo. Que una mujer llegue a la primera línea de la política o de la economía sigue siendo más difícil que para un hombre. Se nos exige más, se nos juzga con mayor dureza y, cuando llegamos, muchas veces nos encontramos con un trato condescendiente y paternalista que intenta deslegitimar nuestro liderazgo», lamenta. Y precisamente esa cifra, del 7,7% «total de presidencias» en los cabildos «refleja lo difícil que ha sido para las mujeres acceder a estos espacios de poder».

Una gran «responsabilidad»

Lola Padrón, por su parte, pone en valor ser la primera mujer al frente de la Diputación del Común. «Me merece un respeto absoluto, por lo que representa y por la responsabilidad que tengo como persona. Es muy duro romper los techos de cristal, pero lo verdaderamente duro es mantenerse», explica.

«Como mujer, madre y profesional, a veces sacrificamos muchas más cosas que los hombres» Lola Padrón Diputada del Común

Padrón hace referencia a que las mujeres, además de ejercer responsabilidades públicas, no dejan de cargar con los cuidados. «Como mujer, madre y profesional, a veces sacrificamos muchas más cosas que los hombres. Esta sociedad nos sigue poniendo el listón muy alto, nos exige ser competentes y competitivas», afirma.

La importancia de la conciliación

Astrid Pérez también pone el foco en la conciliación, un tema que raramente surge cuando quien habla es un político. «Conciliar la vida familiar y política y, en mi caso, la profesional en la abogacía, conciliar niños, despacho de abogada durante 20 años y, además la política, con la presidencia de mi partido, el PP deLanzarote, no es un trabajo fácil. Ha sido muy duro. Ha sido fruto de una dedicación, constancia trabajo. Y, como eres mujer, tienes que demostrar más, estudiar más... Con lo cual, aunque además aunque es verdad que la sociedad ha avanzado, tenemos que llevar peso de los hijos, la casa... Y aunque los hombres cada vez se implican más en la educación de los hijos e hijas, en la práctica es muy difícil conciliar».

La representación de las instituciones locales es también escasa. Tras las últimas elecciones, en 2023, solo el 19,3% de los 88 ayuntamientos de las islas tenían a una mujer al frente. 17 en total por las 22 alcaldesas de los comicios de 2019. Desde entonces se ha sumado alguna, como la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario (PP) tras la moción de censura a Jesús González, del Bloque Nacionalista Rural (BNR) de Teodoro Sosa el pasado mes de diciembre.

«Encontramos con un trato condescendiente y paternalista que intenta deslegitimar el liderazgo» Rosa Dávila Presidenta del Cabildo de Tenerife

Con Rosario hay tres alcaldesas, frente a 18 alcaldes, en Gran Canaria, siendo Onalia Bueno (Juntos por Mogán-CC) y Carolina Darias (PSOE) en la capital grancanaria las otras dos.

Astrid Pérez, que fue elegida alcaldesa de Arrecife en 2023, dejó correr la lista en el ayuntamiento para presidir el Parlamento, mira hacia el futuro y afirma que las mujeres «no nos podemos rendir». Hay «que seguir adelante» y mostrarle a las nuevas generaciones trabajando «que somos importantes, que somos trabajadoras y valemos mucho».

Cuando una mujer «llega», abre espacios «para las demás»

Desde luego hay avances con respecto a las primeras maestras que accedieron a la política en la II República, como Baldomera María García Fuentes en El Sauzal en 1933. Ese mismo año fueron nombradas alcaldesas, las primeras de Canarias, otras cuatro mujeres, una en La Gomera, dos en Tenerife y Juana García Rodríguez en el municipio grancanario de Artenara, cuyo bastón de mando mantuvo hasta 1936.

«En los últimos años, las mujeres hemos abierto camino en territorios donde antes no podíamos acceder. Hemos llegado a altos cargos de responsabilidad política, rompiendo barreras que durante mucho tiempo nos mantuvieron fuera del ámbito de la toma de decisiones. Y esto no es solo un logro personal, es una transformación social. Porque cuando una mujer llega a un espacio de poder, abre la puerta para muchas más», asegura Rosa Dávila.

Seguramente sea en la presidencia de Canarias donde más difícil lo seguirán teniendo las mujeres, desde el nacimiento político de la autonomía, el archipiélago solo ha conocido presidentes, algunos de ellos, como Jerónimo Saavedra o el propio Clavijo, con mandatos en distintas legislaturas.

«Estoy convencida de que la igualdad real llegará. Es posible soñar en grande y cumplir esos sueños, no es fácil, lo sé, pero se llega. Las mujeres debemos dar un paso adelante y participar, especialmente, en los sectores que van a definir el presente y el futuro. Las carreras STEM, la revolución tecnológica y la inteligencia artificial están marcando el rumbo de la sociedad, y si no estamos ahí, volveremos a quedar relegadas a un segundo plano. No podemos permitir que el futuro se diseñe sin nosotras. Porque cuando las mujeres participamos, el cambio es imparable», concluye Dávila.