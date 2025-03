Ante el avance del fascismo y del odio hacia los derechos de la mujer, «¡más feminismos!»

Dánae Pérez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de marzo 2025, 14:23 | Actualizado 15:45h. Comenta Compartir

La marea violeta volverá a tomar las calles de la capital grancanaria este sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema 'Contra el odio y el fascismo: ¡más feminismos!'. La manifestación arrancará a las 12.00 horas desde el parque de San Telmo y caminará, como es habitual, hasta la plaza de Santa Ana, según adelantó la Red Feminista de Gran Canaria este lunes desde el propio parque de San Telmo.

Patricia González, una de las portavoces del colectivo, llamó a «toda la población a salir a las calles, ante el avance del fascismo y del odio hacia los derechos y libertades de las mujeres». La Red pone este año el foco en el fascismo, debido al «panorama nacional e internacional» actual.

«Es algo que siempre vamos a tener ahí, en unas épocas más pronunciadas que en otras. La oleada del fascismo no está desaparecida, el patriarcado no está desaparecido hasta que no tengamos un feminismo totalmente interiorizado que se practique a diario», ahondó la portavoz.

Sobre este auge de la ultraderecha y de su discurso, puso de relieve que «los derechos de las mujeres nunca han sido concedidos, sino conquistados» y lamentó la necesidad de mantenerse vigilantes, pues «en momentos de crisis se ponen en entredicho» estos avances. «No podemos bajar la guardia ni creer que un derecho está concedido, para que luego se vea en tela de juicio, se vea peligrar y menoscabado», en función del escenario político y social que se dé.

Bajo su punto de vista, existe en la actualidad una igualdad normativa y se debe aspirar a una «real y efectiva», para que finalmente se pueda «vivir en igualdad de condiciones».

La Red Feminista de Gran Canaria ofrece los detalles de la manifestación del 8M. Abajo, sus portavocez, Melody Suárez (i) y Patricia González. Cober

González alargó la mirada y mencionó a aquellas mujeres que viven bajo gobiernos totalitarios en otros puntos del globo, que se ven despojadas de sus derechos a diario. «También nos hacemos partícipes. La lucha feminista va a seguir su camino hasta que todas seamos libres», manifestó.

La portavoz insistió en la idea de que la ciudadanía al completo participe en la movilización de forma «activa y protagonista», con el objetivo de alcanzar una sociedad próspera que, como tal, «necesita de hombres y mujeres». «Queremos que en esta manifestación vengan acompañados de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres, para que el camino de la igualdad se haga juntos y juntas», arguyó.

Se refirió, a su vez, a los protocolos de prevención, detección y actuación ante cualquier tipo de acoso, abuso o violencia machista que deben estar presentes en todos los espacios. «No vale que estén escritos, que tal empresa o tal institución tenga su protocolo, si luego, cuando hay alguna alarma, este protocolo no se sabe dónde está, no se sabe quién lo gestiona, cómo se ejecuta y cómo es el canal de denuncia», reseñó.

Premios y antipremios

La marcha violeta concluirá su recorrido este 8 de marzo en la plaza de Santa Ana, lugar elegido para la lectura del manifiesto y la entrega de premios y antipremios del colectivo, más conocidos como los galardones estropajo.

La portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria Melody Suárez anunció que el reconocimiento Simone de Beauvoir recaerá en Elena Suárez, «por su incansable lucha feminista y activismo desde hace más de 25 años». Mientras, el premio Berta Cáceres irá a parar a la Asociacion de mujeres por la paz y en solidaridad con palestina, por su labor colectiva en defensa de los derechos humanos fundamentales del pueblo palestino.

Suárez no adelantó en quién o en quiénes ha pensado la Red Feminista de Gran Canaria para sus premios estropajo, ya que quieren enfatizar la huella positiva del feminismo.

Un 8 de marzo que convivirá con el carnaval Este sábado, el 8 de marzo se celebrará entre mascaritas, en pleno transcurso del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Tanto es así que inicialmente la gran cabalgata se iba a celebrar el mismo 8M, una medida que movilizó de lleno al colectivo feminista, pues «no puede pisarse un acto tan significativo», que reivindica los derechos humanos y la justicia social, tal y como señala la portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria Patricia González. La portavoz cree que la afluencia de la manifestación no se verá afectada, pese a que se enmarca en las fiestas carnavaleras: «Confiamos en que la ciudadanía acompañe y responda». A este respecto, puso en valor la hora de la concentración:las 12.00 de la mañana.