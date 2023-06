¡Felicidades de colores!

Como todos los años desde 1970, cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, el día de la diversidad y de la libertad de orientación sexual e identidad de género. Es el día para seguir reivindicando derechos por parte de lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales…

Pedimos los mismos derechos que las personas que no son LGTBI: pedimos igualdad, pedimos, en definitiva, Derechos Humanos.

En Las Palmas de Gran Canaria lo hicimos a modo de manifestación el pasado sábado 24 de junio y tuve la suerte de leer el manifiesto de este año invitado por Gamá, junto a Keyla Suárez.

Con este lema '¡Abracemos la diversidad familiar porque somos iguales en derechos!' nos manifestamos varios miles de personas. Con este lema queremos poner en valor a nuestras familias, las que miran de frente, las que no se achantan por más que los vientos soplen en contra. Las que están por encima de cuestionamientos, las que no se callan cuando reivindican el derecho a ser, a existir, a vivir en igualdad de oportunidades. Lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersex, queer, pansexuales, todo el colectivo LGTBIQ+ en general, formamos una gran familia, nos une un profundo sentimiento de pertenencia y lo que afecta a una, nos afecta a todas.

Gracias a la ultraderecha y a sus cómplices, se abre la puerta del poder a su ideología excluyente

Increíble que, en pleno 2023, se nos esté cuestionando todo esto, ¿verdad? Pues no hay que irse muy lejos, a Irán o a Uganda para verlo, porque aquí, en España, se está dando el visto bueno en las instituciones al retroceso, a la negación de derechos humanos a nuestro colectivo. Por supuesto que vamos a celebrar el día del Orgullo LGTBI, hay motivos para hacerlo, pero también para seguir reivindicando.

Y ojo, porque en varias comunidades de España se celebra con toda la fiesta e ilusión, pero muchas de las instituciones que acogen esta exaltación de la igualdad la desprecian y no la aplican. Ojo con el caminar de la perrita.

Siguen pensando que no está bien y lo pregonan que no nos casemos gais y lesbianas, que no adoptemos; que tengamos los mismos derechos que los y las heterosexuales; anuncian que derogarán las leyes 'trans', porque los y las trans son personas enfermas… ¡qué necesidad!

El discurso de la ultraderecha ha llegado a los gobiernos de la mano del centro-derecha del PP y lo hace para quedarse, para reventar los derechos humanos y las libertades fundamentales de nuestro colectivo y del feminismo.

En 2022, últimos datos oficiales sobre delitos de odio, se constata un incremento horroroso de los mismos en casi una década, sobre todo, en lo que se refiere a racismo, xenofobia y, con mucha más subida de casos, a homofobia y transfobia. En este último caso, los delitos por rechazo a la orientación sexual se han incrementado un 67%. Tremendo. Teniendo en cuenta que las instituciones responsables de este informe, son las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y ambas asumen que el 80% de los casos de odio no se denuncian, ¿por qué ese miedo? ¿Qué está pasando?

Gracias a la ultraderecha y a sus cómplices, se abre la puerta del poder a su ideología excluyente, normalizando el rechazo y el odio, la violencia contra las personas LGTBI, para intentar amedrentarnos, encerrarnos, acorralarnos, hacernos desaparecer, en definitiva, anularnos.

Increíble que, en pleno 2023, se nos esté cuestionando todo esto, ¿verdad?

Lo decía claramente el manifiesto: vivimos en una sociedad diversa, ¡como diversas son nuestras familias! Ya no hay una familia modelo, ¡bienvenidos todos los modelos de familias! Todas dignas, todas iguales en derechos, todas representadas. Por todo ello, en este 2023 dedicado a la reivindicación de las familias LGTBIQ+, exigimos: procesos de adopción ágiles y homogéneos, resoluciones ágiles de patria potestad para el acogimiento, el reconocimiento de la multiparentalidad, de las paternidades y maternidades no binarias, políticas de equidad para parejas de mujeres, iguales derechos para las familias LGTBI+ en todos los territorios, dentro y fuera de nuestro país.

Es fundamental que la diversidad familiar esté reflejada en todas las etapas educativas, con libros de texto que reflejen nuestra diversidad, con formularios adaptados que contemplen toda la diversidad familiar existente, sin presunción de cis-heterosexualidad, el fin de las agresiones y del bullying a las infancias de las familias LGTBI+.

¡Los derechos son incuestionables, pero la legislación puede ser reversible! No podemos bajar la guardia. En España, quienes trafican con el odio crecen en número cada día, aumentan sus discursos de odio de manera preocupante y, con ellos, aumentan las discriminaciones, el acoso, los insultos, las agresiones, la violencia, el miedo y el armario.

Ante discursos que fomentan la intolerancia, la discriminación y la polarización de la sociedad, y alimentan la violencia, el odio y la exclusión, solo podemos alzar nuestra voz.

¡Que la lucha de tantas décadas y de quienes dieron sus vidas por nuestros derechos siga dando frutos, que ese lugar que hemos conquistado en la sociedad haya llegado para quedarse!

Hay motivos para celebrar el 28 J con mucho orgullo LGTBI y no bajar la guardia.¡Felicidades de colores, los colores del arcoíris!