Gamá llama a denunciar «todos» los delitos de odio contra el colectivo LGTBI

Coincidiendo con la celebración hoy del Día del Orgullo, desde el colectivo Gamá de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales de Canarias, advierten del aumento de los delitos de odio contra estas personas. «Nos preocupa muchísimo los datos del informe del Ministerio del Interior. Es una alerta real que aumenten un 70% los delitos de odio contra el colectivo LGTBI y también hacia aquellas personas que lo parecen, se atenta contra toda la disidencia, contra toda la ciudadanía», advierte María José Hinojosa, coordinadora de Gamá.

«Y nos preocupa», añade, «otro aspecto y es la infradenuncia. Sabemos que hay una situación de infradenuncias por lo que no tenemos la fotografía real de los delitos de odio de nuestro país. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estados nos alertan de que no se denuncian muchas agresiones, lo que supone que la situación es peor».

El pasado mayo la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) dio a conocer los resultados de una encuesta encargada a la consultora 40db y en ella se señala que entre 283.000 y 325.000 personas LGTBI+ fueron víctimas de agresiones por motivo de su orientación o identidad sexual en los últimos cinco años.

Por eso tanto a Hinojosa como a la también coordinadora de Gamá Jennifer Molina les preocupa la entrada de la ultraderecha a los espacios de poder.

«La ultraderecha ha llegado pero estos discursos no son nuevos, no nos ha cogido desprevenidas. Lo que sí está ocurriendo es que los votantes de derecha son muy fieles y ha habido mucha abstención o se ha bajado la guardia en el otro lado. Por eso intentamos que la ciudadanía vote con conciencia y con conciencia social. La involución no solo afecta a los derechos del colectivo LGTBI, también a la igualdad, afecta a toda la sociedad», añade Molina.

Para Hinojosa, no hay que olvidar el lema de Gamá, 'Los derechos se conquistan' y no son cuestionables, pero la leyes sí pueden dar un paso atrás y eso sí es una amenaza real y hay que tomar la iniciativa el 23 de julio», en las elecciones generales.

Banderas LGTBI

Hinojosa afirma que a ella no le gusta utilizar la palabra «miedo» porque «la usa la ultraderecha», pero sí hay que decir que «hay una amenaza real de involución de derechos» porque efectivamente «hacía mucho tiempo en nuestro país que en las instituciones no había partidos así. Lo que tenemos que hacer es actuar, enfrentarnos y frenarlos, de ahí la importancia de la conciencia social».

En Canarias, aunque la ultraderecha ha entrado en algunas instituciones, como el parlamento canario o en ayuntamientos, como en del Las Palmas de Gran Canaria, no forma parte de los equipos de gobierno. De ahí que ondee la bandera LGTBI en las instituciones de las islas. Anoche la izó el Consistorio capitalino y hoy lo hará el Cabildo grancanario. Y también ondeará en Telde Agaete y Arucas, entre otros municipios.

«La herramienta contra la discriminación está en manos de la educación en valores desde la infancia y en la visibilidad. Si nos quitan la visibilidad la discriminación campa a sus anchas», lamenta Hinojosa. «Hay que insistir en la formación y la información, que si se vota desde la desinformación vencen los discursos del miedo a la inmigración, , a los ocupas, y generan un discurso que nos lleva al aumento de los delitos de odio».