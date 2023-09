La directora del ICI «matiza» sus palabras y condena la ausencia de mujeres en jornadas

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito, matizó ayer sus palabras tras la polémica que había generado al valorar la ausencia de mujeres en el panel de ponentes de la Semana de la Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria (COAGC).

«Quiero matizar mis declaraciones. Interpreté mal la pregunta que se me hizo -en un programa de la Cadera Ser-. Necesito hacerlo a nivel personal y también como directora ICI», comienza su exposición.

«Al ICI le parece intolerable, totalmente intolerable que se celebren jornadas o actos en los que no se incluya la presencia de la mujer. Por tanto, me solidarizo con las arquitectas y sus demandas. Las mujeres empresarias y profesionales. Desde el Instituto enviaremos cartas a los colegios profesionales y entidades para solicitarle que a la hora de sus programaciones tengan en cuenta uno de nuestro valores fundamentales, es decir, promover las condiciones que hagan efectiva la igualdad del hombre y de la mujer en todos los ámbitos de la vida, política económica cultural y social. Las mujeres somos más de la mitad de la población y no se nos puede excluir», señala en un vídeo difundido por AcfiPress.

El día antes la responsable del ICI justificó ayer ante los micrófonos de la cadena SER la exclusión de mujeres arquitectas en las jornadas por entender que, «si los hombres escuchan a otros hombres, entienden las cosas con más claridad».

Esas palabras empujaron a la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales BPW Canarias a pedir a Brito que rectificara porque sus declaraciones las consideraban «absolutamente inapropiada, especialmente para quien ostenta un cargo de responsabilidad al frente del ICI, que debe velar por promover las condiciones que hagan real y efectiva la igualdad del hombre y la mujer en todos los ámbitos».