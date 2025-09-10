Canarias impulsa un plan para proteger a los menores de la pornografía y las adicciones digitales La propuesta, aprobada en el Parlamento canario, prevé medidas a fin de evitar el abandono escolar, la normalización de la violencia sexual y la ludopatía

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:32 | Actualizado 15:38h. Comenta Compartir

El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles una proposición no de ley que prevé la elaboración y aplicación, en el plazo máximo de un año, de un plan integral para el período 2025-2027 contra las adicciones digitales, el consumo de pornografía y la violencia machista en entornos virtuales.

La iniciativa, presentada por el grupo parlamentario socialista y respaldado por todas las fuerzas políticas salvo Vox, plantea reforzar la protección de los menores frente a la sobreexposición a las pantallas y al consumo de contenidos sexistas y violentos.

«Canarias no puede perder otra generación por inacción», advirtió la diputada proponente Alicia Pérez, en alusión al ocio digital descontrolado y al acceso temprano a la pornografía, fenómenos que -alertó- están afectando a la estructura social y a la convivencia.

La proposición no de ley advierte de que este «cóctel de hiperconexión» provoca problemas de salud mental y un repunte de actitudes machistas y de violencia sexual entre la juventud. «Si no actuamos ahora, las consecuencias se verán en un aumento del abandono escolar, de la violencia machista, de los problemas de salud mental y de los jóvenes atrapados en la ludopatía online», añadió Pérez.

Entre las medidas incluidas en el plan figuran la implantación de programas de educación afectivo-sexual y de alfabetización digital crítica, obligatorios en todas las etapas educativas y con un enfoque feminista e inclusivo. También contempla campañas de sensibilización dirigidas a familias y jóvenes sobre los riesgos de la pornografía, las apuestas online y los modelos machistas en videojuegos, así como la creación de un observatorio canario sobre el impacto digital en la juventud, encargado de emitir informes semestrales y coordinar datos con el Injuve y la Fiscalía.

El documento plantea además colaborar con plataformas y empresas tecnológicas para implementar herramientas de control parental y sistemas efectivos de verificación de edad, además de auditar las contrataciones públicas de talleres o charlas, con el fin de evitar la participación de personas con discursos machistas, racistas o contrarios a los derechos humanos.

Desde Coalición Canaria, Cristina Calero recordó que las agresiones sexuales en el archipiélago continúan en aumento y subrayó la necesidad de combatir el machismo «desde todos los ámbitos, incluido el digital». Alertó de que muchos adolescentes tienen su primer contacto con la sexualidad a través de la pantalla y la pornografía, lo que los lleva a reproducir patrones dañinos. «Se cosifica, se humilla y se replican situaciones de violencia contra las mujeres. Entre el 70 y el 97% de los menores ha estado en contacto con contenido pornográfico sin supervisión. Es hora de actuar y no vamos a quedarnos atrás», enfatizó.

La diputada popular Jénnifer María Curbelo valoró los pasos que ya está dando el Gobierno regional, pero insistió en que la protección de los menores requiere de la implicación activa de la sociedad: «Padres y madres deben estar pendientes del uso de los móviles, de las redes, de las tecnologías y de los videojuegos».

En la misma línea, Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente, consideró oportuno ayudar a los padres a poner barreras eficaces para impedir el acceso de los nativos digitales a contenidos que les inducen a normalizar la violencia sexual.

Por parte de la Agrupación Socialista Gomera, Melodie Mendoza destacó que lo que está en juego «no es solo el rendimiento académico o las horas de sueño de los menores: hablamos de la construcción de una sociedad mucho más justa, igualitaria y libre de violencia».

La diputada de Nueva Canarias también mostró su apoyo a la iniciativa, a la que calificó de respuesta necesaria a una «emergencia social» que afecta a todas las familias del Archipiélago. «La educación sexual de nuestros adolescentes se está dejando en manos de la pornografía», advirtió.

Por último, Javier Nieto, representante de Vox, reconoció la importancia del problema, pero rechazó el plan por incluir la creación de un observatorio y por lo que calificó de «entrenamiento» en materia de educación afectivo-sexual para los menores.

Datos y motivos de preocupación

La proposición no de ley justifica la creación de este plan basándose en algunos datos preocupantes sobre la juventud canaria en relación a la sobreexposición a las pantallas y el consumo de pornografía.

Según la Fundación Adsis, un 8,2% de los jóvenes canarios reconoce haber dejado de estudiar, dormir o socializar por el uso excesivo de videojuegos.

También la Consejería canaria de Sanidad advierte de que un 5% de la juventud de menos de 18 años presenta trastornos de comportamiento por videojuegos y hasta un 20% adicción a redes sociales, lo que afecta a su salud mental, rendimiento académico y relaciones sociales.

En cuanto a las apuestas online, la adolescencia canaria de 14 a 18 años es la que más invierte regularmente en este tipo de juegos de todo el país.

En cuanto al consumo de contenidos sexuales, el 70% de la adolescencia consume pornografía de forma habitual antes de los 16 años, y lo hace en internet sin educación afectivo-sexual, interiorizando patrones machistas y violentos que luego se reproducen en sus relaciones.

Esta realidad está asociada al aumento de agresiones sexuales en la juventud. Así, Fiscalía General del Estado alertó en su memoria de 2024 de un incremento sostenido en los delitos sexuales cometidos por menores, muchos inspirados en contenidos pornográficos y prácticas normalizadas en entornos digitales.