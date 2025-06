La educación afectivo sexual o no llega o lo hace tarde en Canarias: «Debe darse a edades tempranas» Voces expertas piden una intervención integral para que la formación llegue a todos los centros y en los primeros cursos. Preocupa la «erotización» de la violencia

Todo parece indicar que la educación afectivo sexual (EAS) hace aguas en Canarias. Las carencias en la materia llevan a los y las adolescentes a buscar respuestas en el porno, la serie 'La que se avecina' o el programa televisivo 'La isla de las tentaciones', lo que está teniendo «consecuencias brutales» que vemos a diario, como es «la erotización de la violencia», con las violaciones grupales a la cabeza.

Así lo manifiesta Idaira Alemán Afonso, trabajadora social y experta en la lucha contra la trata, que impulsó el proyecto Por-No hablar en 2021. Una iniciativa financiada por el Gobierno de Canarias, entre otros, que ya ha llegado a más de 11.000 estudiantes y 960 familias y profesionales.

Pero eso no es todo. Voces expertas aseguran que hace falta un enfoque integral que permita que la EAS llegue a todos los centros educativos del archipiélago y que se imparta a edades cada vez más tempranas de forma continuada, y no solo a través de talleres puntuales. «El porno está llegando a niños y niñas de 8 años a través de los dispositivos electrónicos, pero no tenemos financiación pública para llegar a menores de 12, algo que preocupa mucho», enfatiza la trabajadora social.

Para dar salida a estas necesidades, la Consejería de Educación pondrá en marcha el próximo curso una guía didáctica para docentes de Primaria, con la que se pretende trabajar la EAS con alumnado de 6 a 12 años durante todo el ejercicio académico. No obstante, los centros pueden adaptarla como consideren y abordarla, por ejemplo, durante un trimestre.

El técnico de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación David Ramos especifica que la guía aborda la educación afectivo sexual como lo que es, un derecho, con recomendaciones de organismos internacionales como la Unesco.

Mary Bolaños conoce bien las carencias que presenta esta educación en el archipiélago. Durante 13 años coordinó el Colectivo Harimaguada, ya inactivo, que desempeñó una labor exhaustiva en la materia desde los años 80. Lo hizo a través de su programa homónimo que la Consejería de Educación «desmanteló» en 2004.

Bolaños insiste en que la solución pasa, como ya reclamara en 1996, por «un enfoque integral y una coordinación interinstitucional sistemática y continuada entre la administración educativa y otras administraciones», ya que su ausencia deviene en que la EASno se trabaje en todos los centros y, en los que sí se hace, se aborde con una «enorme variabilidad en cuanto al enfoque y contenidos trabajados».

Uno de los centros implicados es el CEIPLas Mercedes, en Tenerife. Óscar Rivero, tutor de 5º de Primaria, se autodefine como «niño Harimaguada» y abandera el proyecto 'Mi, tu, nuestras sexualidades' que se desarrolla en 6º de Primaria a lo largo del curso. En él se abordan cuestiones como la sexualidad, reproducción o respeto a la diversidad, también contempladas en el currículo académico y que se presentan previamente a las familias: «Trabajamos con las inquietudes del alumnado y con lo que sabe, que a veces es erróneo».

Al maestro le bastan solo dos palabras para resumir el «gran déficit» de la EAS: «Llegamos tarde». Una tarea que, reitera, atañe a la comunidad en su conjunto, desde los docentes hasta las administraciones públicas pasando por los centros de salud.

La Consejería de Educación prepara el Plan de Educación Afectivo Sexual para el sistema educativo canario, con adaptaciones para cada etapa educativa, para avanzar en este asunto. Es el futuro de la EASen Canarias.

¿Qué hay de la ternura, la confianza, el diálogo o el consentimiento con deseo en el sexo? «La pornografía es violencia filmada», resume la trabajadora social Idaira Alemán, fundadora del proyecto Por-No hablar. La iniciativa busca fomentar la capacidad crítica ante la pornografía, a la que muchos jóvenes acuden para resolver sus inquietudes sexuales. «Tres de cada cuatro jóvenes aprenden lo que es el sexo del porno, que muestra que, aunque las mujeres dicen que no, están deseando tener relaciones, pues a los tres minutos de decir que no está gimiendo. Interiorizan toda esa violencia, desde prácticas de violaciones grupales hasta bukakes —sexo grupal en el que se eyacula sobre una persona— o dobles penetraciones», ahonda Alemán. Pero muchos jóvenes no se sienten cómodos con estas prácticas: «El porno viene a dictarnos lo que nos tiene que gustar y nos confunde. Muchas veces normalizamos que en el sexo tenemos que aguantar miedo, violencia o dolor, porque nos lo impone el porno. Incluso afecta a la autoestima, a los chicos, por ejemplo, por el tamaño del pene o se ven presionados porque si eyaculan en menos de media hora es fatal, y eso solo ocurre en el porno». Con el aprendizaje pornográfico, «la sexualidad se convierte en una mochila superpesada, y no en algo bonito o placentero, por lo que desactivarlo es relativamente fácil, pero si no hay una continuidad del trabajo, al final solo les sigue quedando el porno». La experta apunta que se puede «desactivar» el porno trabajando en los ingredientes sanos de las relaciones sexuales, como es la ternura: «El porno le ha dado la vuelta a todo, y nos enseña que cuando una persona nos atrae hay que abofetearla o escupirla. Nosotros luchamos por erotizar la ternura, las caricias, los besos, el diálogo en el sexo, los espacios de cuidado y confianza, porque no, no se puede tener sexo con cualquiera, o el consentimiento deseado».