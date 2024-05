Canarias ha atendido a 402 menores víctimas de violencia sexual desde 2017

Los menores de edad siguen siendo las víctimas de, al menos, el 50 % de los delitos de violencia sexual que se denuncian en España y Canarias, donde se ha auxiliado a 402 que la sufrieron mediante un programa específico de atención en marcha desde 2017, según ha anunciado este jueves el Gobierno del archipiélago.

Aunque aclarando que su intención no es «generar una alarma, porque la alarma es histórica» en lo referente a la alta proporción de menores que copan gran parte de esas agresiones, de las que han sido objeto infantes y adolescentes «en todas las civilizaciones que han existido», sin que ahora hayan aumentado pese a ser más visibles, el Ejecutivo canario ha dado a conocer esos datos con afán de actuar contra abusos así.

Ya que, si bien «el dato es estremecedor», hasta el punto de que, conforme a estadísticas de la Unión Europea, «uno de cada cinco niños o jóvenes ha sufrido o va a sufrir en su vida algún episodio de violencia sexual», si actualmente se conoce una cantidad cada vez mayor de casos no es porque se incrementen, sino porque se denuncian más, ha dicho el director del programa de atención a sus víctimas, Ricardo Luis Torres.

016 Atención a las víctimas Es el número especializado y de marcación rápida para atender a todas las formas de violencia contra las mujeres. También se puede contactar por WhatsApp a través del 600 000 016 o correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es

Como responsable de la fundación Márgenes y Vínculos, creada, precisamente, con propósito de auxiliar a esos menores y encargada del llamado Programa de Atención a Menores Víctimas de Violencia Sexual y sus Familias mediante un convenio por el que el Gobierno de Canarias financia sus actividades, con un presupuesto que desde 2021 asciende a 240.475,20 euros al año, ha reconocido, no obstante, que es un asunto «de una gravedad importante».

Razón por la que es necesario que existan recursos como el referido programa, que busca atajar ese tipo de violencia, puesto que, «sabiendo que existe y que va a existir, hay que prevenir, informar y, cuando suceda, actuar», ha subrayado.

En especial -ha dicho- porque más de la mitad de los episodios de abusos a menores (casi el 60 %) se producen en el ámbito de la propia familia, así como en «otros entornos cercanos, y quedan muy encubiertos», ha apuntado.

En concreto, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, ha explicado que de los 402 casos atendidos por el programa, 265 se registraron en el ámbito intrafamniliar, mientras que en el extrafamiliar se anotaron 114 y entre personas de la misma edad hubo 39.

Cifras que ponen de manifiesto «la necesidad de continuar trabajando en la protección de estas niñas y niños y, por supuesto, en la dotación a los profesionales de las herramientas necesarias para que puedan detectar a tiempo estas situaciones y protegerlos», ha añadido Candil.

La mayoría, niñas

Un balance del programa detalla que de las 402 víctimas atendidas, 137 eran niñas y 39 niños, el 60 % de ellas y ellos con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años.

Además, al volumen de menores auxiliados «hay que sumar el número de familiares atendidos, que superó los 300, alcanzando un total de 700 personas beneficiarias de este programa especializado», ha apuntado la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del archipiélago, Juana de la Rosa González.