Solo una oferta y fuera de plazo para los cinco centros de atención a víctimas de violencia sexual

La Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote ofertó un inmueble, pero en hora canaria

Por 59 minutos la única oferta que se presentó al procedimiento de urgencia para comprar cinco inmuebles para los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual no se pudo tener en cuenta. Así consta en el acta de la primera y única reunión de la mesa de contratación. «Consta en el anuncio de licitación y en el documento de pliegos de la plataforma como plazo de presentación de ofertas, el 17 de abril de 2024 a las 17.00 horas, siendo siempre la hora peninsular la prevista en la plataforma». En el caso de la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote, que presentó para la compra en Arrecife un inmueble, lo hizo «excediendo en 59 minutos la presentación de la oferta referida, respecto al plazo máximo establecido, tal y como consta en la plataforma». A ,o que parece, la entidad desconocía que no le valía la hora canaria. La mesa de contratación por «unanimidad de sus miembros» acordó «declarar desiertos los lotes uno (Tenerife), lote dos (Gran Canaria), lote 4 (Fuerteventura) y lote 5 (La Palma), por no constar presentación de licitador/a alguno en la plataforma». Y en cuento al lote 3 (Lanzarote), también por unanimidad decidió «excluir a la Asociación de Personas con Discapacidad en Lanzarote por presentación extemporánea de la oferta» con lo que la creación de los centros de crisis en Canarias sigue en el aire.