HPS y el CB Gran Canaria brindan por quince años de éxitos y amistad

La confianza es un valor esencial en cualquier relación. Cuidarla y alimentarla constantemente es la única manera posible de convertirla en sólida y duradera. Durante quince años, HPS y el CB Gran Canaria han mantenido una relación basada en el respeto y en la confianza, una confianza ganada a pulso desde el trabajo bien hecho y la profesionalidad.

HPS se convirtió, hace quince años, en el servicio médico oficial de la entidad claretiana y, hasta la fecha, sigue prestando la cobertura sanitaria indispensable que demanda un equipo que compite en la élite al máximo nivel y que celebra su 60ª aniversario.

Y para HPS, acudir al cóctel de Navidad que todos los años organiza el «Granca» es un motivo más para fortalecer los lazos afectivos y profesionales entre dos entidades con identidad propia. El CB Gran Canaria invitó, como suele ser tradición, a los patrocinadores y medios de comunicación al cóctel navideño al que acudieron los jugadores y miembros del cuerpo técnico del Dreamland Gran Canaria y que se celebró en las instalaciones del Gran Canaria Arena el pasado lunes en medio de una atmósfera distendida y acogedora.

El CEO de HPS, Jorge Petit, y la directora del departamento de Marketing y Comunicación de HPS y gerente de Kala By HPS, Eva Molina, asistieron al encuentro navideño en el que tuvieron la oportunidad de realizar un brindis con el presidente del CB Gran Canaria y anfitrión del acto, Sitapha Savané, y el gerente del club, Juan Ramón Marrero.

Savané agradeció a todos los presentes «el apoyo inestimable e incondicional que nos brindan durante toda la temporada», y puso especial énfasis en la relación cercana y satisfactoria que mantienen con HPS: «Cuando hablamos de un equipo de deporte profesional, es necesario tener la mejor asistencia sanitaria posible y esto es lo que el Granca viene disfrutando durante los últimos 15 años con HPS. Yo he tenido la suerte de vivirlo como jugador y ahora como presidente y no podríamos estar en mejores manos», aseguró, antes de adelantar que «estamos ahora explorando nuevas áreas para poder acercar al primer equipo, desde la parte de nutrición, otro tipo de terapias que siempre nos aporten ese plus para seguir arriba en todas las competiciones».

Por su parte, Petit destacó «la importancia de tener como motivo conductor la promoción de la cultura y del deporte en cuanto a su responsabilidad social corporativa. Para nosotros, ha sido muy importante la promoción del baloncesto a través del CB Gran Canaria y lo seguirá siendo. De hecho, se ha convertido en una relación muy fiable y duradera y vamos camino de los 16 años».

Para el CEO de HPS, «el deporte como actividad es socialmente saludable y, desde nuestra pequeña atalaya, fomentamos salud y deporte. Son dos pilares que queremos proyectar para concienciar de lo importante que es practicar deporte como vehículo de salud y bienestar», apostilló.